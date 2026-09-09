جهش تولید در دیمزارها فقط محدود به گندم نیست

اکبر کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای برنامههای افزایش تولید گندم اظهار کرد: سیاستهای بخش کشاورزی طی سالهای گذشته از حفظ وضعیت موجود به سمت افزایش تولید و ارتقای بهرهوری حرکت کرده و طرح جهش تولید در دیمزارها یکی از جامعترین برنامههایی است که در همین راستا به اجرا درآمده است.
وی افزود: در برنامههای قبلی تمرکز عمده بر حفظ سطح تولید و سپس ارتقای آن بود و در طرح خودکفایی گندم نیز موضوعاتی مانند توسعه مکانیزاسیون و انتقال دانش مورد توجه قرار گرفت، اما در طرح جهش تولید در دیمزارها، همه ابعاد مؤثر بر تولید به صورت همزمان دیده شده است.
صادقی افزود: با تشریح اقدامات انجامشده در قالب طرح جهش تولید در دیمزارها، گفت: این طرح برخلاف برنامههای گذشته، یک برنامه جامع و ۳۶۰ درجهای است که از تأمین بذر و کود و سم تا مکانیزاسیون، انتقال دانش، حضور کارشناسان و حتی تأمین ماشینآلات مورد نیاز کشاورزان را دربر میگیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ادامه داد: در این طرح از تأمین بذر، کود و سم گرفته تا توسعه مکانیزاسیون، انتقال دانش، حضور کارشناسان در مزارع و حتی اجاره ماشینآلات برای کشاورزان پیشبینی شده است تا محدودیتهای موجود در مسیر تولید به حداقل برسد.
کرامتی با اشاره به وضعیت اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهای استان زنجان گفت: زمانی که اجرای این طرح را در استان تحویل گرفتیم، سطح اجرای طرح حدود ۴۵۰ هزار هکتار بود و با همکاری مجموعه جهاد کشاورزی و همراهی کشاورزان توانستیم در مدت کوتاهی عملکرد استان را ارتقا داده و به رتبه نخست کشور برسانیم.
وی اضافه کرد: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیز میزان اجرای طرح در استان زنجان از برنامه تعیینشده فراتر رفت و به حدود ۱۰۲ درصد رسید، در حالی که استانهای بعدی فاصله قابل توجهی با زنجان داشتند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، ارائه خدمات مستقیم به کشاورزان و تأثیر این خدمات بر افزایش بهرهوری را از مهمترین دلایل موفقیت طرح دانست و گفت: این برنامه نقش مهمی در استمرار تولید و حرکت کشور به سمت خودکفایی دارد.
کرامتی تصریح کرد: اهمیت این طرح از آن جهت بیشتر است که اجرای آن با دستور مقام معظم رهبری دنبال شده و از همین رو مجموعه جهاد کشاورزی با حساسیت ویژهای موضوع را دنبال میکند.
وی با بیان اینکه اجرای طرح جهش تولید صرفاً به افزایش تولید گندم محدود نمیشود، گفت: در این طرح محصولات تناوبی تابستانه و پاییزه نیز مورد توجه قرار گرفتهاند و محصولاتی همچون نخود دیم، عدس دیم، دانههای روغنی، گیاهان دارویی و نباتات علوفهای در برنامه قرار دارند.
کرامتی افزود: در حال حاضر حدود ۲۳ هزار هکتار از اراضی استان به کشت نباتات علوفهای دیم اختصاص دارد و در حوزه گیاهان دارویی نیز سطح زیرکشت از حدود ۸۰۰ هکتار پیش از اجرای طرح به حدود چهار هزار و ۱۰۰ هکتار رسیده است.
وی ادامه داد: توسعه این محصولات علاوه بر افزایش تولید، موجب تنوعبخشی به الگوی کشت، تقویت تناوب زراعی و افزایش درآمد کشاورزان مناطق دیمخیز میشود.
عدالت اجتماعی یکی از مبانی طرح جهش تولید است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به فلسفه شکلگیری طرح جهش تولید در دیمزارها گفت: یکی از مبانی اصلی این طرح، موضوع عدالت اجتماعی و توجه به مناطق محروم و دیمخیز است.
کرامتی اظهار کرد: بخشی از روستاهای مناطق دیمخیز از نظر دسترسی به خدمات و حمایتهای دولتی شرایط دشوارتری دارند و حتی برخی از خانوارهای این مناطق تحت پوشش کمیته امداد هستند.
وی افزود: به همین دلیل، در طراحی طرح جهش تولید تلاش شده است حمایتهای موجود به جای پرداختهای صرفاً حمایتی، به سمت ایجاد تولید و افزایش درآمد کشاورزان هدایت شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ادامه داد: تجربه اجرای این برنامه در آذربایجان شرقی نشان داد که اگر منابع حمایتی در اختیار تولید قرار گیرد، میتوان اثرگذاری بسیار بیشتری ایجاد کرد؛ بهگونهای که در یک نمونه، یک واحد حمایت دولتی با تبدیل شدن به حمایت تولیدی، به افزایش چندین برابری درآمد کشاورز منجر شد.
کرامتی تأکید کرد: این موضوع برای ما اهمیت زیادی دارد، زیرا حمایت از تولیدکننده در مناطق محروم علاوه بر آثار اقتصادی، در راستای تحقق عدالت اجتماعی نیز قرار میگیرد.
رکورد خرید گندم در اجرای طرح جهش تولید شکسته شد
وی با اشاره به تجربه اجرای طرح در آذربایجان شرقی گفت: در سالهای پربارش، رکورد تولید گندم در تبریز حدود ۵۹۰ هزار تن بود، اما در سالی که طرح جهش تولید به شکل مطلوب اجرا شد، رکورد ۱۴ ساله خرید گندم شکسته شد و میزان خرید به ۶۰۵ هزار تن رسید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان خاطرنشان کرد: این موضوع نشان میدهد که طرح جهش تولید، در کنار افزایش سطح زیرکشت، میتواند با ارتقای عملکرد در واحد سطح، افزایش بهرهوری و توسعه کشت محصولات تناوبی، آثار قابل توجهی بر تولید داشته باشد.
۵۲ کیلومتر کانال زنجان با بتن پارچهای اجرا شد
کرامتی به اجرای طرحهای نوین در حوزه آب و خاک اشاره کرد و گفت: یکی از دستاوردهای مهم استان، استفاده از فناوری بتن پارچهای در اجرای کانالهای انتقال آب است.
وی افزود: پیش از استفاده از این فناوری، اجرای کانال نیازمند مراحل مختلفی از جمله بازگشایی مسیر، تسطیح و تراز کردن کف، اجرای لاینینگ و سایر عملیات عمرانی بود، اما در فناوری بتن پارچهای، با پهن کردن لایه مخصوص و آبدهی، این پوشش به یک سطح بتنی تبدیل میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: در مجموع حدود ۱۰۰ کیلومتر کانال با این فناوری در کشور اجرا شده که ۵۲ کیلومتر آن در استان زنجان انجام شده است.
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