به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح چهارشنبه در آئین افتتاحیه همایش مدیران مجموعه‌های گردشگری در یکی از هتل های اصفهان با تأکید بر ضرورت ورود جدی صنعت گردشگری به عرصه هوش مصنوعی اظهار کرد: امروز هوش مصنوعی دیگر یک ابزار لوکس نیست، بلکه به یکی از ارکان اصلی بهره‌وری، مزیت رقابتی و تجربه‌محوری در صنعت گردشگری تبدیل شده است.

استاندار اصفهان با اشاره به اولویت‌های توسعه‌ای استان گفت: از ابتدای فعالیت در اصفهان، سه محور گردشگری، هوش مصنوعی و انرژی را به‌عنوان اولویت‌های اصلی استان مطرح کردیم و در ادامه نیز خانواده‌محوری به این اولویت‌ها اضافه شد.

وی افزود: شاید در روزهای نخست برخی نسبت به اهمیت این محورها تردید داشتند، اما اتفاقات اخیر نشان داد که هوش مصنوعی و انرژی تا چه اندازه می‌توانند در آینده کشور و استان نقش‌آفرین باشند.

گردشگری باید با فناوری‌های نوین پیوند بخورد

جمالی‌نژاد با بیان اینکه گردشگری نیز باید با فناوری‌های نوین پیوند بخورد، تصریح کرد: نمی‌توان با ابزارهای قرن بیستم با مسائل و نیازهای قرن بیست‌ویکم مواجه شد؛ امروز باید شیوه ارائه خدمات، نحوه برخورد با گردشگر، گفت‌وگو با مسافر و حتی نوع آموزش کارکنان صنعت گردشگری متناسب با شرایط جدید بازطراحی شود.

وی ادامه داد: ما در اصفهان با گردشگران داخلی و خارجی، مسئولان، مهمانان بین‌المللی و هیأت‌های مختلف مواجه هستیم و در برخی موارد ضعف‌هایی در نحوه ارائه خدمات مشاهده می‌شود که باید برای رفع آنها آموزش‌های جدی و مستمر در نظر گرفته شود.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های هوش مصنوعی در صنعت هتلداری گفت: هوش مصنوعی می‌تواند بر اساس سلیقه، سابقه سفر و رفتار مهمان، پیشنهادهای شخصی‌سازی‌شده برای انتخاب اتاق، رستوران، خدمات و جاذبه‌های گردشگری ارائه کند و پاسخگویی صوتی و هوشمند، مدیریت درخواست‌های اتاق و رزرو خدمات را نیز در تمام ساعات شبانه‌روز امکان‌پذیر کند.

وی افزود: مدیریت پویای نرخ اتاق‌ها و درآمدها، تحلیل لحظه‌ای تقاضا، بررسی عملکرد رقبا، توجه به رویدادها و شرایط آب‌وهوایی از دیگر ظرفیت‌هایی است که می‌تواند با استفاده از هوش مصنوعی در اختیار مجموعه‌های گردشگری قرار گیرد.

رویدادها کمکی به جذب گردشگر و رونق هتل های اصفهان نکرده است

جمالی‌نژاد با اشاره به تعداد بالای رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و تخصصی در اصفهان اظهار کرد: سالانه صدها رویداد در استان برگزار می‌شود اما هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت این رویدادها برای جذب گردشگر و رونق هتل‌ها به شکل مطلوب استفاده کنیم.

وی ادامه داد: حتی برخی رویدادهای ملی و بین‌المللی که با حضور رئیس‌جمهور، وزرا و معاونان وزیر برگزار می‌شوند، می‌توانند فرصت بزرگی برای گردشگری استان باشند، اما گاهی ظرفیت گردشگری این رویدادها مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

استاندار اصفهان همچنین بر نقش هوش مصنوعی در کاهش هزینه‌های عملیاتی تأکید کرد و گفت: بهینه‌سازی مصرف انرژی در حوزه‌هایی مانند تهویه و روشنایی، مدیریت هوشمند موجودی انبار، پیش‌بینی میزان مصرف و کاهش ضایعات از جمله مواردی است که می‌تواند هزینه‌های مجموعه‌های گردشگری را کاهش دهد.

وی افزود: احراز هویت و ورود بدون تماس، خدمات دیجیتال، تسویه‌حساب خودکار و استفاده از اپلیکیشن‌های هوشمند نیز می‌تواند سرعت، امنیت و کیفیت خدمات گردشگری را افزایش دهد.

جمالی‌نژاد با اشاره به امکان پیش‌بینی رفتار و نیازهای گردشگران گفت: هوش مصنوعی می‌تواند الگوهای لغو رزرو، احتمال درخواست خدمات خاص و راهکارهای افزایش وفاداری مشتری را شناسایی کند و حتی با اطلاع از مناسبت‌هایی مانند تولد مهمان، پیشنهادهای شخصی‌سازی‌شده‌ای برای ارائه خدمات به او ارائه دهد.

وی یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم هوش مصنوعی را بازاریابی هدفمند دانست و گفت: تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی، نظرات آنلاین و سابقه جست‌وجوی کاربران می‌تواند به طراحی کمپین‌های تبلیغاتی شخصی‌سازی‌شده و مؤثر کمک کند.

استاندار اصفهان همچنین بر ضرورت استفاده از هوش مصنوعی برای معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده استان تأکید کرد و گفت: اصفهان تنها به چند جاذبه شناخته‌شده محدود نمی‌شود و ظرفیت‌های فراوانی در شهرها و روستاهای استان وجود دارد که هنوز به‌درستی معرفی نشده‌اند.

وی افزود: بسیاری از روستاها، بناهای تاریخی، آیین‌ها، جشنواره‌ها و جاذبه‌های محلی استان می‌توانند مقصد گردشگران باشند، اما اطلاعات کافی درباره آنها در اختیار مسافران قرار نمی‌گیرد و هوش مصنوعی می‌تواند در معرفی و پیشنهاد این ظرفیت‌ها نقش مهمی ایفا کند.

جمالی‌نژاد گفت: وقتی یک گردشگر خارجی در آخرین لحظات سفر خود متوجه وجود یک جاذبه مهم می‌شود و حتی برنامه سفرش را تغییر می‌دهد تا از آن بازدید کند، نشان می‌دهد ظرفیت‌های زیادی داریم که هنوز به‌درستی معرفی نشده‌اند.

وی همچنین استفاده از هوش مصنوعی در آموزش کارکنان، شبیه‌سازی موقعیت‌های مختلف برای ارتقای مهارت، ارائه راهنمایی لحظه‌ای برای بهبود خدمات و مدیریت بحران را ضروری دانست و گفت: هوش مصنوعی می‌تواند در پیشگیری و مدیریت بحران، هشدارهای زودهنگام، ارائه برنامه‌های جایگزین به مسافران و تحلیل داده‌های کلان برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

میراث فرهنگی، هویت و اصالت ما و فناوری قدرت نوین ماست

استاندار اصفهان با بیان اینکه میراث فرهنگی، هویت و اصالت ماست و فناوری قدرت نوین ماست، تصریح کرد: هوش مصنوعی در هتلداری مدرن یک ابزار لوکس نیست، بلکه باید ستون فقرات تجربه‌محوری، بهره‌وری و مزیت رقابتی صنعت گردشگری باشد.

وی خاطرنشان کرد: اصفهان استانی با ریشه‌های عمیق تاریخی و فرهنگی است و اگر قرار است در حوزه گردشگری پیشتاز باشد، باید در استفاده از فناوری‌های نوین نیز پرچمدار شود.

جمالی‌نژاد ابراز امیدواری کرد که این رویداد بتواند اقدامی پیشرو و الهام‌بخش در سطح ملی باشد و اصفهان در حوزه گردشگری و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، جایگاه پیشتاز خود را تثبیت کند.