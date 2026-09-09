  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

رنجبر: زندانی محکوم به قصاص در خراسان‌شمالی بخشیده شد

رنجبر: زندانی محکوم به قصاص در خراسان‌شمالی بخشیده شد

بجنورد- مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان‌شمالی گفت: در امتداد برکات ماه ربیع‌الاول با گذشت اولیای دم یک زندانی محکوم به قصاص، پس از سه سال از اجرای حکم بخشیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان‌شمالی ،‌ رضا رنجبر اظهار کرد: در روزهای پایانی ماه ربیع‌الاول و با تلاش مجموعه‌های صلح و سازش و گذشت کریمانه اولیای دم، یک فقره پرونده قتل عمد در زندان مرکزی بجنورد با اخذ رضایت مختومه شد و محکوم به قصاص از اجرای حکم رهایی یافت.

وی گفت: این محکوم که حدود سه سال پیش در پی اختلاف و سوءظن مرتکب قتل عمد شده بود، پس از طی مراحل قانونی و رسیدگی‌های قضایی، به قصاص نفس محکوم شده بود.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان‌شمالی افزود: پیش از اجرای حکم و در پی تلاش و پیگیری مستمر هیئات صلح و سازش، اعضای شورای حل اختلاف، معتمدان و ریش‌سفیدان محلی و مددکاران اجتماعی زندان، زمینه گفت‌وگو و مصالحه میان طرفین فراهم شد.

رنجبر تصریح کرد: در نهایت، طی جلسه‌ای چندساعته که در زندان مرکزی بجنورد برگزار شد، اولیای دم با بزرگواری و گذشت، رضایت مشروط خود را اعلام کردند و بدین ترتیب، این محکوم پس از سه سال از قصاص بخشیده شد و فرصت دوباره‌ای برای زندگی یافت.

کد مطلب 6942098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها