به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسانشمالی ، رضا رنجبر اظهار کرد: در روزهای پایانی ماه ربیعالاول و با تلاش مجموعههای صلح و سازش و گذشت کریمانه اولیای دم، یک فقره پرونده قتل عمد در زندان مرکزی بجنورد با اخذ رضایت مختومه شد و محکوم به قصاص از اجرای حکم رهایی یافت.
وی گفت: این محکوم که حدود سه سال پیش در پی اختلاف و سوءظن مرتکب قتل عمد شده بود، پس از طی مراحل قانونی و رسیدگیهای قضایی، به قصاص نفس محکوم شده بود.
مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسانشمالی افزود: پیش از اجرای حکم و در پی تلاش و پیگیری مستمر هیئات صلح و سازش، اعضای شورای حل اختلاف، معتمدان و ریشسفیدان محلی و مددکاران اجتماعی زندان، زمینه گفتوگو و مصالحه میان طرفین فراهم شد.
رنجبر تصریح کرد: در نهایت، طی جلسهای چندساعته که در زندان مرکزی بجنورد برگزار شد، اولیای دم با بزرگواری و گذشت، رضایت مشروط خود را اعلام کردند و بدین ترتیب، این محکوم پس از سه سال از قصاص بخشیده شد و فرصت دوبارهای برای زندگی یافت.
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