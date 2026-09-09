کشف ۳۵۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا اسحاقی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در پی چندین اقدام اطلاعاتی، از تردد قاچاقچیان و گذر محموله مواد مخدر از محور های مواصلاتی استان مطلع شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: ماموران انتظامی استان موفق شدند طی چندین عملیات غافلگیرانه مقدار ۲۰۰ کیلوگرم تریاک و ۱۵۶ کیلوگرم شیشه را که از مرزهای شرقی کشور وارد شده بود را از سوداگران مرگ کشف که در این راستا ۱۱ دستگاه خودرو توقیف و ۱۰ نفر از سوداگران مرگ دستگیر شدند.

وی در پایان با تقدیر از همکاری خوب و به موقع مردم با پلیس تصریح کرد: از شهروندان تقاضا داریم هرگونه اخبار و اطلاعات خود پیرامون موضوعات امنیتی را از طریق تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ آماده دریافت هرگونه نظرات و پیشنهادات شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس می باشد.