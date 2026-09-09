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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

کشف ۳۵۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان

کشف ۳۵۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان

زاهدان- فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف بیش از ۳۵۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر طی چند عملیات تکاوران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا اسحاقی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در پی چندین اقدام اطلاعاتی، از تردد قاچاقچیان و گذر محموله مواد مخدر از محور های مواصلاتی استان مطلع شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: ماموران انتظامی استان موفق شدند طی چندین عملیات غافلگیرانه مقدار ۲۰۰ کیلوگرم تریاک و ۱۵۶ کیلوگرم شیشه را که از مرزهای شرقی کشور وارد شده بود را از سوداگران مرگ کشف که در این راستا ۱۱ دستگاه خودرو توقیف و ۱۰ نفر از سوداگران مرگ دستگیر شدند.

وی در پایان با تقدیر از همکاری خوب و به موقع مردم با پلیس تصریح کرد: از شهروندان تقاضا داریم هرگونه اخبار و اطلاعات خود پیرامون موضوعات امنیتی را از طریق تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ آماده دریافت هرگونه نظرات و پیشنهادات شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس می باشد.

کد مطلب 6942115

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