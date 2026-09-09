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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

۲۶۰ هزار میلیارد تومان پروژه معدنی در سیستان و بلوچستان در حال اجراست

۲۶۰ هزار میلیارد تومان پروژه معدنی در سیستان و بلوچستان در حال اجراست

زاهدان- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان از اجرای پروژه‌های صنایع معدنی به ارزش ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در استان خبر داد.

داوود شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای پروژه‌های صنایع معدنی به ارزش ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها با محوریت فرآوری مس، طلا، آهن و منیزیت، مسیر توسعه صنایع معدنی و ایجاد ارزش افزوده در استان را شتاب می‌بخشند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان اظهار کرد: سیستان و بلوچستان در سال‌های اخیر شاهد شکل‌گیری مجموعه‌ای از پروژه‌های بزرگ صنعتی و معدنی بوده و این روند می‌تواند ساختار اقتصادی استان را متحول کند.

وی افزود: حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان وجود دارد و حجم پروژه‌های صنایع معدنی در حال اجرا نیز به حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان ادامه داد: در حال حاضر ۱۵ پروژه بزرگ فرآوری مواد معدنی و سایر واحدهای صنعتی در استان در حال اجراست که حوزه‌هایی مانند طلا، مس، آهن و منیزیت را شامل می‌شود.

شهرکی گفت: علاوه بر طرح‌های معدنی، پروژه‌های بزرگی در حوزه پتروشیمی، محصولات شیمیایی و پوشاک نیز در حال شکل‌گیری است که می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی در بخش تولید و اشتغال استان ایجاد کند.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این سرمایه‌گذاری‌ها، جلوگیری از خام‌فروشی، ایجاد ارزش افزوده در داخل استان و فراهم کردن زمینه اشتغال برای مردم منطقه است.

شهرکی خاطرنشان کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها، ظرفیت تولید، فرآوری و اشتغال در سیستان و بلوچستان افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 6942058

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