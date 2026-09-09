۲۶۰ هزار میلیارد تومان پروژه معدنی در سیستان و بلوچستان در حال اجراست

داوود شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای پروژههای صنایع معدنی به ارزش ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در استان خبر داد و گفت: این طرحها با محوریت فرآوری مس، طلا، آهن و منیزیت، مسیر توسعه صنایع معدنی و ایجاد ارزش افزوده در استان را شتاب میبخشند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان اظهار کرد: سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر شاهد شکلگیری مجموعهای از پروژههای بزرگ صنعتی و معدنی بوده و این روند میتواند ساختار اقتصادی استان را متحول کند.
وی افزود: حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پروژههای وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان وجود دارد و حجم پروژههای صنایع معدنی در حال اجرا نیز به حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان ادامه داد: در حال حاضر ۱۵ پروژه بزرگ فرآوری مواد معدنی و سایر واحدهای صنعتی در استان در حال اجراست که حوزههایی مانند طلا، مس، آهن و منیزیت را شامل میشود.
شهرکی گفت: علاوه بر طرحهای معدنی، پروژههای بزرگی در حوزه پتروشیمی، محصولات شیمیایی و پوشاک نیز در حال شکلگیری است که میتواند ظرفیتهای جدیدی در بخش تولید و اشتغال استان ایجاد کند.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این سرمایهگذاریها، جلوگیری از خامفروشی، ایجاد ارزش افزوده در داخل استان و فراهم کردن زمینه اشتغال برای مردم منطقه است.
شهرکی خاطرنشان کرد: با تکمیل و بهرهبرداری از این طرحها، ظرفیت تولید، فرآوری و اشتغال در سیستان و بلوچستان افزایش خواهد یافت.
نظر شما