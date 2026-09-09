احداث ۳.۵ کیلومتر محور روستایی روپَس بالا (هفتاد ملا) شهرستان میرجاوه

شهرام مبارکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم این روستاها که در مناطق کوهستانی و صعب العبور سال‌ها در انتظار برخورداری از راه دسترسی مناسب بودند ، با احداث این محور، بهره‌مندی تعداد چهار روستا و حدود ۳۰۰ خانوار، رضایت و خرسندی مردم را به همراه داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان ادامه داد: هفتاد ملا یکی از مسیرهای گردشگری استان محسوب می‌شود و گردشگران زیادی برای بازدید از این منطقه به آن مراجعه می‌کنند؛ بنابراین ایجاد راه دسترسی مناسب علاوه بر تسهیل تردد اهالی، می‌تواند در رونق گردشگری و توسعه ظرفیت‌های منطقه نیز مؤثر باشد.

️ وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه نمونه‌ای از تلاش راهداران برای پاسخگویی به مطالبات مردم و توسعه زیرساخت‌های راه روستایی در مناطق سخت‌گذر استان است و مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان همچنان از تمام ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی به مردم و ارتقای راه‌های روستایی استفاده خواهد کرد.

️ مبارکی افزود: تحقق این مطالبه دیرین پس از چند سال انتظار، رضایت و خرسندی مردم منطقه را به همراه داشته و اهالی روستاها نیز با قدردانی از تلاش و زحمات راهداران، از احداث این محور و فراهم شدن راه دسترسی مناسب ابراز رضایت کردند.