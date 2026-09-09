رئیس اندیشکده خانه تئاتر معرفی شد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، با حکمی از سوی علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر، رامتین شهبازی به ریاست اندیشکده خانه تئاتر منسوب شد.
متن حکم انتصاب رئیس اندیشکده خانه تئاتر بدین شرح است:
«بسمهتعالی
جناب آقای دکتر رامتین شهبازی
عضو محترم هیئت علمی و پژوهشگر ارجمند عرصه تئاتر
با سلام و احترام،
نظر به دانش، شایستگیهای علمی و فرهنگی، سوابق ارزشمند پژوهشی و اجرایی و حضور مؤثر جنابعالی در عرصه هنرهای نمایشی و همچنین با توجه به ضرورت بهرهگیری از ظرفیت اندیشهورزان و صاحبنظران برای ارتقای جایگاه تخصصی و فرهنگی خانه تئاتر، به موجب این حکم و با نظر و موافقت اکثریت اعضای هیئتمدیره، جنابعالی را به عنوان:
«رئیس اندیشکده خانه تئاتر» منصوب مینمایم.
امید است با اتکا به دانش و تجربه ارزشمند جنابعالی و با بهرهگیری از ظرفیت استادان، پژوهشگران، هنرمندان و صاحبنظران حوزه تئاتر، زمینه برای شکلگیری گفتمانهای تازه، بررسی مسائل و چالشهای هنرهای نمایشی، ارائه راهکارهای تخصصی و تقویت جایگاه علمی و اندیشهای خانه تئاتر فراهم آید.
بیتردید اندیشکده خانه تئاتر میتواند به عنوان بستری برای گفتوگو، پژوهش، آیندهنگری و تولید ایدههای مؤثر در مسیر توسعه و تعالی تئاتر کشور نقشآفرینی نماید.
از خداوند متعال برای جنابعالی در این مسئولیت خطیر، توفیق روزافزون و سربلندی مسئلت دارم.»
رامتین شهبازی استادیار دانشکده هنر دانشگاه بینالمللی سوره و پژوهشگر مطالعات میان رشتهای هنرهای نمایشی است.
نگارش بیش از ۳۰ عنوان مقاله پژوهشی در حوزه هنرهای نمایشی، ارائه چندین عنوان مقاله علمی در همایش های ملی و بین المللی، عضویت در انجمن نویسندگان، منتقدان و پژوهشگران خانه تئاتر، تألیف کتاب های «نشانه شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران»، «اقتباس در فیلم کوتاه»، «روایت در فیلم کوتاه» بخشی از کارنامه کاری شهبازی محسوب میشود.
ترجمه نمایشنامه «ارنانی» اثر ویکتور هوگو، مدیریت بخش پژوهش چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر، داوری جشنواره های فیلم کوتاه تهران، تئاتر عروسکی، مستند سینما حقیقت از دیگر فعالیتهای وی است.
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