به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری میان دبیرخانه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان فارس و دانشگاه فرهنگیان استان فارس با هدف توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی و تقویت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی عصر چهارشنبه در این دانشگاه به امضا رسید.

این همکاری با توجه به جایگاه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان آینده و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت این دانشگاه برای گسترش فرهنگ قرآن و عترت در نظام تعلیم و تربیت شکل گرفته است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو مجموعه در زمینه توسعه و تعمیق انس با قرآن کریم در میان دانشجومعلمان، استادان و کارکنان دانشگاه، ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای و تربیت چندساحتی دانشجومعلمان با رویکرد قرآنی و تقویت جایگاه قرآن در برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تربیتی همکاری خواهند کرد.

برگزاری دوره‌های تخصصی در حوزه‌های قرائت، تجوید، صوت و لحن، حفظ، ترجمه و مفاهیم، تدبر، تفسیر، تبلیغ و ترویج و پژوهش‌های قرآنی از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است.

همچنین شناسایی، ساماندهی و حمایت از استعدادها و نخبگان قرآنی دانشگاه، حمایت از پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های کاربردی در حوزه آموزش و تربیت قرآنی، تولید محتوای قرآن‌محور متناسب با رشته‌های تحصیلی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای قرآنی در دستور کار طرفین قرار گرفته است.

در این تفاهم‌نامه بر استفاده از ظرفیت مؤسسات، مراکز، استادان، مربیان و فعالان قرآنی استان برای پشتیبانی از برنامه‌های دانشگاه فرهنگیان نیز تأکید شده است.

اجرای نهضت استانی حفظ قرآن در دانشگاه فرهنگیان فارس

یکی از محورهای مهم این همکاری، مشارکت در اجرای نهضت استانی حفظ قرآن کریم است که بر اساس آن زمینه حفظ چهار جزء قرآن کریم برای دانشجومعلمان متقاضی در طول چهار سال تحصیلی فراهم خواهد شد.

همچنین برای مشارکت اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه فرهنگیان در برنامه‌های حفظ قرآن کریم نیز برنامه‌ریزی خواهد شد.

دبیرخانه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان فارس نیز بر اساس این تفاهم‌نامه، در ارائه سیاست‌ها و مصوبات شورا، معرفی استادان و مربیان قرآنی، برقراری ارتباط میان دانشگاه و ظرفیت‌های قرآنی استان و همکاری در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مشارکت خواهد داشت.

در این نشست بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی، پرهیز از موازی‌کاری و حرکت از فعالیت‌های پراکنده به سمت برنامه‌های منسجم و اثربخش قرآنی تأکید شد.

تفاهم‌نامه همکاری دبیرخانه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان فارس و دانشگاه فرهنگیان استان فارس به امضای حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان و مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، و علی شیروانی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان فارس رسید.