معرفی چهار آلبوم موسیقی تازه وارد در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، چهار پروژه موسیقایی با نام های «چندار» با هنرمندی رحیم عدنانی، «هم نوا با باباطاهر»، «هم نوا با شهریار» با هنرمندی نوید قزوینه و حسن اسدزاده و «صنم» با هنرمندی آراز ائلیار طی هفته های گذشته در قالب آلبوم های مجازی توسط تعدادی از هنرمندان فعال عرصه های مختلف موسقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.

«چندار» نام یکی از آثار تازه انتشار یافته در فضای مجازی فروش محصولات موسیقایی است که طی روزهای گذشته با خوانندگی و آهنگسازی رحیم عدنانی، موسیقی و تنظیم مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش و شعر سیاوش کرد، تولید شده است.

«آستاره»، «مه بلند»، «شوگار»، «پرزمینا»، «واچه کنم؟»، «داینی»، «چل سرد»، «جوه عشق» نام قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند. این در حالی است که کامبیز جهانبخش نوازنده تار و هم‌خوان، امیرمحمد رضایی نوازنده کمانچه و کمانچه آلتو، محمدحسین بهرامی نوازنده نی، بهار صادقی نوازنده بم تار و هم‌خوان، ابوالفضل بهارلو نوازنده سنتور، رحمان مومنی نوازنده عود، محسن بکرایی نوازنده تمبک، پویان جمشیدی نوازنده بندیر، رویا باغستانی نوازنده دف، حمید سروری زاده نوازنده دهل و دایران گروه اجرایی آلبوم را تشکیل می دهند.

رحیم عدنانی از جمله هنرمندان فعال عرصه موسیقی در حوزه های خوانندگی و پژوهش است که فراگیری آواز و موسیقی را نزد هنرمندانی چون رضوی سروستانی، محمدرضا شجریان، حمیدرضا نوربخش، علی اکبر شکارچی، محمدعلی کیانی نژاد، هانیه کیان و پویا سرایی گذرانده است.

انتشار چند آلبوم در حوزه های ملی و مقامی مرتبط به موسیقی بختیاری از جمله «مندگار»، «شولیز»، «کنار»، «دا»، «حریر شبنم»، «دل رسوا»، «داینی»، «آرم»، «زمان بی کرانه»، «دینشت»، «تغییر»، «غمزه»، «چندار» و برگزاری چندین کنسرت در ایران و کشورهای مختلف از جمله ترکیه، دانمارک، هلند و سوئد بخشی از فعالیت های اجرایی عدنانی در عرصه موسیقی هستند.

۲ مجموعه «هم نوا با باباطاهر» و «هم نوا با شهریار» هم عنوان ۲ اثر از مجموعه موسیقایی «هم نوا با شاعران» است که طی روزهای گذشته با آهنگ و تنظیم نوید قزوینه و خوانندگی حسن اسدزاده منتشر شده اند.

تصنیف «دل»، تصنیف «دوستی»، «آواز غربی - دشتی»، تصنیف «بی وفایی»، تصنیف «رخسار»، آواز «کعبه من - ماهور»، تصنیف «وصال»، تصنیف «لیلی و مجنون» عنوان قطعاتی هستند که در آلبوم «هم نوا با باباطاهر» گنجانده شده اند.

در آلبوم «هم نوا با شهریار» هم تصنیف «خوابی»، تصنیف «گل من»، «آواز ماهور»، تصنیف «مست»، تصنیف «نغمه جانسوز»، تک نوازی نی اصفهان، تصنیف «یاد جوانی»، «آواز دشتی»، تصنیف «همراز» پیش روی مخاطبان قرار داده شده اند.

حسن اسدزاده آواز، نوید قزوینه آهنگساز، نوازنده تار و سه تار و تنظیم کننده، امید ملت دوست سازهای الکترونیک، فرود خاموشیان نوازنده تارباس، میلاد موسوی نوازنده سازهای کوبه ای هم گروه اجرایی این آلبوم ها را تشکیل می دهند.

«هم نوا با عطار»، «هم نوا با مولانا»، «هم نوا با سعدی»، «هم نوا با حافظ» از جمله پروژه هایی بودند که طی ماه های گذشته تاکنون با هنرمندی حسن اسدزاده و نوید قزوینه پیش روی مخاطبان قرار گرفتند.

پروژه موسیقایی دیگری که طی روزهای گذشته در دسترس مخاطبان قرار گرفته اثری به نام «صنم» با هنرمندی آراز ائلیار هنرمندجوان تبریزی است که نسخه دیجیتالی آن طی روزهای گذشته در بستر فضای مجازی منتشر شد.

آراز ائلیار از جمله هنرمندانی است که طی سال های گذشته در حوزه خوانندگی و نوازندگی سازهایی چون باغلاما، جوره، دیوان و تعدادی دیگر فعالیت های متعددی داشته است.

به گفته دست اندرکاران پروژه، آلبوم «صنم» که با زبان ترکی منتشر شده، در حال و هوای موسیقی سنتی عرفانی «بکتاشی» تنظیم و پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

«ارئلر»، «ای کونول»، «هیاهو»، «کوفوربیزه ایمان اولار»، «صنم»، «درویشلیک باشتادیر» نام قطعات این آلبوم هستند.