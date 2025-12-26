  1. استانها
۵ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۲۸

مسابقات ووشوی کرمانشاه گام جدی برای معرفی ملی‌پوشان آینده است

کرمانشاه- رئیس هیئت ووشو استان کرمانشاه گفت مسابقات قهرمانی استان با حضور بیش از ۲۵۰ ورزشکار از شهرستان‌ها برگزار شد و این رقابت‌ها بستری مهم برای شناسایی نفرات اعزامی به میادین آسیایی است.

آرش بهمنی‌مجد در حاشیه برگزاری مسابقات قهرمانی ووشوی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز استان کرمانشاه در قالب مسابقات قهرمانی استان میزبان ورزشکاران سایر شهرستان‌ها بود و این رویداد ورزشی با استقبال گسترده خانواده ووشو همراه شد.

وی افزود: در این دوره از رقابت‌ها بیش از ۲۵۰ ورزشکار در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان حضور پیدا کردند که این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بالای ووشوی کرمانشاه و علاقه‌مندی نسل‌های مختلف به این رشته ورزشی است.

بهمنی‌مجد تصریح کرد: این مسابقات در بخش بزرگسالان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که انتخاب نفرات برتر برای اعزام به مسابقات آسیایی و بازی‌های آسیایی در دستور کار قرار دارد و امیدواریم از دل همین رقابت‌ها، ملی‌پوشان شایسته‌ای برای کشور معرفی شوند.

رئیس هیئت ووشو استان کرمانشاه با اشاره به روند برگزاری مسابقات، بیان کرد: تا این لحظه رقابت‌ها در بهترین شرایط ممکن برگزار شده و نظم، کیفیت فنی و سطح داوری رضایت‌بخش بوده است که این موضوع حاصل تلاش مجموعه اجرایی، داوران و مربیان حاضر در مسابقات است.

وی در ادامه با قدردانی از همراهی رسانه‌ها، گفت: از حمایت رسانه‌ها که این مسابقات را به صحنه آوردند و تلاش ورزشکاران را به گوش مردم رساندند، قدردانی می‌کنم؛ این همراهی نقش مهمی در دیده‌شدن استعدادهای ورزشی استان دارد.

بهمنی‌مجد خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش، پشتکار و برنامه‌ریزی منسجم، بتوانیم در روزهای آینده برای ایران اسلامی در عرصه ورزش حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم و نام کرمانشاه را در میادین ملی و بین‌المللی بیش از پیش مطرح کنیم.

