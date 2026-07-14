علی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اجرای طرح ملی «کوچه» و ایده شکلگیری این طرح اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف ما در فدراسیون این است که ورزش را به محلهها بازگردانیم. در گذشته بسیاری از رشتههای ورزشی و بازیهای بومی در کوچهها و محلهها شکل میگرفت و نسلهای قبل بخش زیادی از فعالیت بدنی خود را در همین فضاها انجام میدادند اما امروز به دلایل مختلف این ظرفیت تا حد زیادی از بین رفته است. از همین رو احساس کردیم باید دوباره ورزش را از دل محلهها آغاز کنیم.
وی گفت: با توجه به اینکه در بسیاری از مناطق کشور زیرساختهای ورزشی کافی وجود ندارد میتوان با استفاده از فضاهای عمومی، کوچهها، محلهها، پارکها و خیابانهایی که شرایط لازم را دارند زمینه فعالیت بدنی مردم را فراهم کرد. این شیوه علاوه بر اینکه هزینه زیادی ندارد دسترسی مردم به ورزش را نیز آسانتر میکند و میتواند نقش مهمی در افزایش مشارکت عمومی داشته باشد.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی افزود: پیش از این نیز تجربه برگزاری مسابقات مینیفوتبال محلات در قالب جام ایرانیان، مسابقات گل کوچک و طرح «لالیگا» را داشتیم که با استقبال خوبی همراه شد. امسال نیز همزمان با اجرای طرح «سپاس» که از سوی دولت ابلاغ شده است طرح «کوچه» را به عنوان یکی از برنامههای عملیاتی فدراسیون در دستور کار قرار دادیم تا این برنامه به صورت گسترده در سراسر کشور اجرا شود.
وی ادامه داد: در مرحله نخست رشتههای زیرمجموعه فدراسیون در اولویت اجرای این طرح قرار دارند. مینیفوتبال، گل کوچک، فریزبی و کراسفیت از جمله رشتههایی هستند که در قالب طرح «کوچه» برگزار خواهند شد. البته برنامه ما تنها به رشتههای زیرمجموعه فدراسیون محدود نمیشود و با تعدادی از فدراسیونهای ورزشی نیز تفاهم کردهایم تا رشتههای آنها نیز در این طرح حضور داشته باشند.
خلیلی خاطرنشان کرد: با فدراسیونهای اسکواش، هاکی، والیبال، بدمینتون و تنیس روی میز مذاکرات و تفاهمهای لازم انجام شده است تا بتوانیم این رشتهها را نیز متناسب با ظرفیت هر استان و هر منطقه در قالب طرح «کوچه» اجرا کنیم. برای مثال در استانهایی که در برخی رشتهها سابقه و ظرفیت بیشتری دارند برنامهریزی کردهایم مسابقات همان رشتهها با محوریت محلهها برگزار شود تا ضمن افزایش مشارکت مردم ظرفیتهای استانی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به نحوه اجرای این طرح تصریح کرد: مردم از طریق سامانه فدراسیون ثبتنام خواهند کرد و مسابقات و برنامههای ورزشی در روزهای پنجشنبه و جمعه در محلهها، پارکها، خیابانهای مناسب و سایر فضاهای عمومی برگزار میشود. هدف این است که مردم علاوه بر تماشای رشتههای مختلف با آنها آشنا شوند، به ورزش گرایش پیدا کنند و فعالیت بدنی به بخشی از زندگی روزمره آنان تبدیل شود.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی درباره اهداف این طرح گفت: اجرای «کوچه» تنها به برگزاری چند مسابقه محدود نمیشود. این طرح میتواند هم در کاهش کمتحرکی و افزایش فعالیت بدنی مردم مؤثر باشد هم به ایجاد شور و نشاط اجتماعی کمک کند و هم فرصت مناسبی برای استعدادیابی رشتههای مختلف ورزشی فراهم آورد. در واقع تلاش کردهایم با یک برنامه کمهزینه، دسترسپذیر و مردمی چند هدف را به صورت همزمان دنبال کنیم.
وی درباره زمان آغاز اجرای این طرح نیز عنوان کرد: دستورالعمل مسابقات مینیفوتبال آماده شده و پس از هماهنگی با وزارت ورزش اجرای طرح به صورت رسمی آغاز خواهد شد. برنامهریزی ما این است که از تابستان امسال بسیاری از رشتهها وارد مرحله اجرا شوند. البته برخی مسابقات مانند مینیفوتبال به دلیل برگزاری مراحل روستایی، شهری، شهرستانی، استانی و کشوری تا دهه فجر ادامه خواهند داشت.
خلیلی با تأکید بر اینکه طرح «کوچه» یک برنامه مقطعی نیست، گفت: این طرح به عنوان یکی از برنامههای دائمی فدراسیون ورزشهای همگانی تعریف شده است و اعتقاد داریم استمرار آن میتواند نقش مهمی در توسعه ورزش همگانی و کاهش کمتحرکی در جامعه داشته باشد. به همین دلیل اجرای آن در برنامه عملیاتی فدراسیون پیشبینی شده و پس از تصویب نهایی در مجمع نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.
وی در پایان درباره شاخصهای ارزیابی موفقیت این طرح خاطرنشان کرد: میزان مشارکت مردم، تعداد تیمها، محلهها، شهرها و روستاهای حاضر در مسابقات از مهمترین شاخصهای ارزیابی خواهد بود. همچنین در رشته مینیفوتبال تیمهای برتر این رقابتها به لیگ دسته یک مینیفوتبال کشور راه پیدا خواهند کرد تا علاوه بر ایجاد انگیزه برای شرکتکنندگان مسیر رشد و توسعه این رشته نیز از دل محلهها شکل بگیرد.
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