به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی هاشمی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان درگزین با اشاره به مسائل مربوط به بنزین اظهار کرد: در شرایط فعلی چند مسئله در حوزه بنزین وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به تولید، افزایش سالانه مصرف بنزین به دلیل تولید خودروهای جدید و استفاده از خودروهای قدیمی و پرمصرف، افزود: محدودیت‌های ایجادشده در مسیر انتقال سوخت و همچنین مشکلات تامین ارز برای واردات بنزین از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه شهرستان درگزین با بیان اینکه سهمیه‌های بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی همچنان برقرار است، عنوان کرد: تقاضای بیشتر نیز از طریق کارت‌های جایگاه‌ها تامین می‌شود.

حجت الاسلام هاشمی با اشاره به آثار افزایش قیمت بنزین بر زندگی مردم گفت: افزایش قیمت بنزین طبیعتا اثر نامطلوبی بر زندگی و سفره مردم دارد و بنده نیز چند هفته قبل نسبت به این موضوع انتقاد کردم.

وی ادامه داد: نمی‌توان شرایط جنگ و محدودیت‌های ناشی از آن را نادیده گرفت و گفت جنگ هیچ آسیبی به کشور وارد نکرده یا وضعیت بنزین هیچ ارتباطی با جنگ ندارد و چنین اظهاراتی غیرمسئولانه و غیرعلمی است.

امام جمعه شهرستان درگزین با بیان اینکه کشور در جریان جنگ نیز متحمل آسیب‌هایی شده است، گفت: در این شرایط مسئله فقط بنزین نیست بلکه با یک جنگ اراده‌ها مواجه هستیم و باید با حفظ مقاومت و تاب‌آوری از این شرایط عبور کرد.

حجت الاسلام هاشمی همچنین بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی مردم تاکید کرد و افزود: هر تصمیمی که بر زندگی و سفره مردم اثر می‌گذارد باید با درنظرگرفتن شرایط جامعه و واقعیت‌های موجود مورد توجه قرار گیرد.