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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

امام جمعه فومن: دوقطبی‌ سازی در شرایط جنگی خیانت به وحدت ملی است

امام جمعه فومن: دوقطبی‌ سازی در شرایط جنگی خیانت به وحدت ملی است

فومن- امام جمعه فومن با تأکید بر اینکه کشور در شرایط جنگی نیازمند اتحاد و انسجام است، گفت: در چنین شرایطی ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان و دوقطبی‌سازی جامعه، به نفع دشمن تمام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود داودی در خطبه‌های نماز جمعه فومن با سفارش نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا سرچشمه نورانیت، عاقبت‌به‌خیری، هدایت‌پذیری از قرآن و راه برون‌رفت از بن‌بست‌هاست.

وی با اشاره به موضوع نشاط و شادی از نگاه اسلام افزود: اسلام عزیز مسئله نشاط و شادی درست را به زیبایی و عقلانیت مورد توجه قرار داده است و نه‌تنها شادی را نفی نکرده، بلکه در مواردی بر شادی حلال و منطقی تأکید دارد.

امام جمعه فومن با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست از دین تصریح کرد: شهید مطهری در آثار خود نسبت به این تفکر که دینداری به معنای کناره‌گیری از جامعه، ترک زندگی و پشت کردن به همه مظاهر زندگی است، انتقاد کرده است.

داودی با بیان اینکه در آموزه‌های اسلامی برای عبادت، معاش، معاشرت با مؤمنان و استفاده از لذت‌های حلال جایگاه مشخصی در نظر گرفته شده است، گفت: اسلام نشاط را در چارچوب حلال و ارزش‌های الهی تأیید می‌کند.

وی ادامه داد: پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند محبوب‌ترین اعمال نزد خداوند، شاد کردن دل مؤمن است؛ بنابراین جامعه اسلامی باید در زمینه ایجاد شادی سالم و حلال نیز برنامه‌ریزی و آموزش داشته باشد.

امام جمعه فومن با انتقاد از برخی شیوه‌های نادرست ایجاد شادی در جامعه بیان کرد: اگر برای خنداندن عده‌ای، فرد یا قومی را مسخره کنیم و موجب آزردگی و شکستن دل عده‌ای دیگر شویم، این شادی مورد تأیید اسلام نیست.

وی با بیان اینکه گاهی شادی واقعی با کمک به نیازمندان محقق می‌شود، گفت: اگر فردی دغدغه تأمین کفش، کیف، کتاب و دفتر فرزندش را دارد، کمک به او می‌تواند شادی عمیق‌تری ایجاد کند؛ شادی اسلامی تنها در بذله‌گویی و شوخی خلاصه نمی‌شود.

داودی افزود: شادی به فضل و رحمت الهی، شادی از پیروزی‌های جبهه حق، شادی ناشی از طاعت و عبادت خداوند و شادی در مسیر احیای ارزش‌ها از جمله شادی‌های پسندیده در مکتب اسلام است.

وی با اشاره به شادی‌های ناپسند اظهار کرد: شادی از گناه، شادی مغرورانه و شادی حاصل از تمسخر دیگران از جمله شادی‌های ناپسند است و انسان مؤمن نباید برای لذت خود موجب رنج و تحقیر دیگران شود.

اسلام با سینما مخالف نیست بلکه با ابتذال مخالف است

امام جمعه فومن با اشاره به روز سینما گفت: برخی تصور می‌کردند پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به جایگاه دینی حضرت امام خمینی (ره)، سینما تعطیل خواهد شد؛ در حالی که امام راحل تأکید داشتند با سینما مخالف نیستیم، بلکه با ابتذال مخالفیم.

داودی افزود: سینما می‌تواند در خدمت اخلاق، ارزش‌ها، فضائل انسانی، روحیه جهاد و مقاومت قرار گیرد و در طول انقلاب اسلامی نیز آثار ارزشمندی در این زمینه تولید شده است.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت بیشتر بر محتوای فرهنگی و هنری گفت: امروز با گسترش فضای مجازی، ماهواره و رسانه‌های مختلف، دامنه اثرگذاری تولیدات تصویری بسیار بیشتر شده است و باید از این ظرفیت برای دفاع از حق، مبارزه با باطل و تقویت جبهه توحید و مقاومت استفاده کرد.

تجلیل از مرحوم کیومرث صابری فومنی

امام جمعه فومن همچنین با اشاره به برگزاری مراسم گرامیداشت کیومرث صابری فومنی، وی را از مفاخر فرهنگی شهرستان فومن دانست و اظهار کرد: کیومرث صابری فومنی از چهره‌های ملی و شاخص عرصه طنز کشور بود که مسئولیت‌های فرهنگی مختلفی نیز بر عهده داشت.

داودی با اشاره به ویژگی‌های طنز مرحوم صابری گفت: طنز می‌تواند همانند دارویی باشد که تلخی آن در قالب شیرین و قابل‌پذیرش به مخاطب منتقل می‌شود؛ زیرا نقد مستقیم گاهی افراد را در موضع دفاع قرار می‌دهد، اما نقد همراه با طنز می‌تواند زمینه پذیرش و اصلاح را فراهم کند.

وی با بیان اینکه مرحوم صابری برای طنز خود خطوط قرمزی قائل بود، افزود: ایشان تأکید داشت در مسائل جنسی و اعتقادی وارد شوخی نشود و همین چارچوب اخلاقی از ویژگی‌های مهم کار او بود.

ایران در شرایط جنگی نیازمند وحدت و انسجام است

امام جمعه فومن در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به شرایط کشور و جنگ با دشمن گفت: امروز کشور در شرایط جنگی قرار دارد و دشمنی با ترور و حمله آغاز شده است؛ بنابراین باید در تحلیل مسائل، انصاف و واقعیت‌های موجود را مورد توجه قرار دهیم.

وی با انتقاد از برخی اظهارات درباره ضرورت مذاکره با دشمن اظهار کرد: کسانی که مذاکره را تنها راه حل معرفی می‌کنند، باید تجربه سال‌های گذشته و نتایج هشت سال مذاکره را نیز در نظر بگیرند. ایران در شرایط مذاکره مورد حمله قرار گرفت و این واقعیت نشان می‌دهد که نباید نسبت به ماهیت دشمن دچار ساده‌اندیشی شویم.

داودی درباره مسئله انتقام و مجازات جنایتکاران نیز گفت: پاسخ به جنایت و جلوگیری از تکرار آن، یک مسئله عقلانی و قرآنی است. قرآن کریم درباره قصاص می‌فرماید «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ»؛ بنابراین برخورد بازدارنده با جنایتکار، برای حفظ امنیت و حیات جامعه ضروری است.

وی با تأکید بر اینکه شرایط جنگی جایگاه مناسبی برای دوقطبی‌سازی جامعه نیست، بیان کرد: در شرایطی که کشور مورد حمله قرار گرفته و زیرساخت‌ها، دانشمندان، نیروهای نظامی و مردم هدف حمله دشمن قرار گرفته‌اند، جامعه باید بر دفاع از کشور و حفظ وحدت متمرکز باشد.

امام جمعه فومن افزود: امروز ملت ایران از سرزمین، امنیت، عزت، استقلال و دستاوردهای علمی خود دفاع می‌کند و نباید جای ظالم و مظلوم، مهاجم و مدافع و جنگ‌طلب و قربانی در تحلیل‌ها عوض شود.

دولت در شرایط جنگی نیازمند حمایت و انسجام است

داودی با قدردانی از عملکرد دولت در شرایط جنگی گفت: دولت در این شرایط اقدامات خوبی انجام داده است و باید این اقدامات نیز دیده شود.

وی با اشاره به عملکرد دولت در ترمیم زیرساخت‌های آسیب‌دیده اظهار کرد: در شرایطی که کشور با فشار و حمله مواجه بوده، دولت توانسته برخی مسیرها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده را در مدت کوتاهی ترمیم کند و کشور را از وضعیت قحطی و فروپاشی خارج کند؛ البته مشکلات اقتصادی همچنان وجود دارد و باید برای رفع آنها تلاش شود.

امام جمعه فومن خطاب به رئیس‌جمهور گفت: از آقای پزشکیان انتظار داریم اجازه ندهند افرادی با ایجاد دوقطبی و انشقاق، جامعه را به دو دسته تقسیم کنند. کشور در شرایط جنگی به وفاق، انسجام و وحدت نیاز دارد.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران دارای رهبری شجاع، آگاه، بصیر و باتجربه و همچنین دولتی است که مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد و در این شرایط نیازی به ایجاد ساختارهای موازی و سخنگویان غیررسمی ندارد.

داودی در پایان با تأکید بر ضرورت وحدت ملی گفت: ملت ایران با تکیه بر رهبری، دولت و حضور مردم می‌تواند از این شرایط عبور کند و کشور را در مسیر عزت و پیشرفت قرار دهد.

امام جمعه فومن همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله مدنی، سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و روز سینما، از حضور حجت‌الاسلام دهقان، امام جمعه اسبق فومن، در نماز جمعه این شهرستان تقدیر کرد.

کد مطلب 6943875

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