امام جمعه فومن: دوقطبی‌ سازی در شرایط جنگی خیانت به وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود داودی در خطبههای نماز جمعه فومن با سفارش نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا سرچشمه نورانیت، عاقبتبهخیری، هدایتپذیری از قرآن و راه برونرفت از بنبستهاست.
وی با اشاره به موضوع نشاط و شادی از نگاه اسلام افزود: اسلام عزیز مسئله نشاط و شادی درست را به زیبایی و عقلانیت مورد توجه قرار داده است و نهتنها شادی را نفی نکرده، بلکه در مواردی بر شادی حلال و منطقی تأکید دارد.
امام جمعه فومن با اشاره به برخی برداشتهای نادرست از دین تصریح کرد: شهید مطهری در آثار خود نسبت به این تفکر که دینداری به معنای کنارهگیری از جامعه، ترک زندگی و پشت کردن به همه مظاهر زندگی است، انتقاد کرده است.
داودی با بیان اینکه در آموزههای اسلامی برای عبادت، معاش، معاشرت با مؤمنان و استفاده از لذتهای حلال جایگاه مشخصی در نظر گرفته شده است، گفت: اسلام نشاط را در چارچوب حلال و ارزشهای الهی تأیید میکند.
وی ادامه داد: پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند محبوبترین اعمال نزد خداوند، شاد کردن دل مؤمن است؛ بنابراین جامعه اسلامی باید در زمینه ایجاد شادی سالم و حلال نیز برنامهریزی و آموزش داشته باشد.
امام جمعه فومن با انتقاد از برخی شیوههای نادرست ایجاد شادی در جامعه بیان کرد: اگر برای خنداندن عدهای، فرد یا قومی را مسخره کنیم و موجب آزردگی و شکستن دل عدهای دیگر شویم، این شادی مورد تأیید اسلام نیست.
وی با بیان اینکه گاهی شادی واقعی با کمک به نیازمندان محقق میشود، گفت: اگر فردی دغدغه تأمین کفش، کیف، کتاب و دفتر فرزندش را دارد، کمک به او میتواند شادی عمیقتری ایجاد کند؛ شادی اسلامی تنها در بذلهگویی و شوخی خلاصه نمیشود.
داودی افزود: شادی به فضل و رحمت الهی، شادی از پیروزیهای جبهه حق، شادی ناشی از طاعت و عبادت خداوند و شادی در مسیر احیای ارزشها از جمله شادیهای پسندیده در مکتب اسلام است.
وی با اشاره به شادیهای ناپسند اظهار کرد: شادی از گناه، شادی مغرورانه و شادی حاصل از تمسخر دیگران از جمله شادیهای ناپسند است و انسان مؤمن نباید برای لذت خود موجب رنج و تحقیر دیگران شود.
اسلام با سینما مخالف نیست بلکه با ابتذال مخالف است
امام جمعه فومن با اشاره به روز سینما گفت: برخی تصور میکردند پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به جایگاه دینی حضرت امام خمینی (ره)، سینما تعطیل خواهد شد؛ در حالی که امام راحل تأکید داشتند با سینما مخالف نیستیم، بلکه با ابتذال مخالفیم.
داودی افزود: سینما میتواند در خدمت اخلاق، ارزشها، فضائل انسانی، روحیه جهاد و مقاومت قرار گیرد و در طول انقلاب اسلامی نیز آثار ارزشمندی در این زمینه تولید شده است.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت بیشتر بر محتوای فرهنگی و هنری گفت: امروز با گسترش فضای مجازی، ماهواره و رسانههای مختلف، دامنه اثرگذاری تولیدات تصویری بسیار بیشتر شده است و باید از این ظرفیت برای دفاع از حق، مبارزه با باطل و تقویت جبهه توحید و مقاومت استفاده کرد.
تجلیل از مرحوم کیومرث صابری فومنی
امام جمعه فومن همچنین با اشاره به برگزاری مراسم گرامیداشت کیومرث صابری فومنی، وی را از مفاخر فرهنگی شهرستان فومن دانست و اظهار کرد: کیومرث صابری فومنی از چهرههای ملی و شاخص عرصه طنز کشور بود که مسئولیتهای فرهنگی مختلفی نیز بر عهده داشت.
داودی با اشاره به ویژگیهای طنز مرحوم صابری گفت: طنز میتواند همانند دارویی باشد که تلخی آن در قالب شیرین و قابلپذیرش به مخاطب منتقل میشود؛ زیرا نقد مستقیم گاهی افراد را در موضع دفاع قرار میدهد، اما نقد همراه با طنز میتواند زمینه پذیرش و اصلاح را فراهم کند.
وی با بیان اینکه مرحوم صابری برای طنز خود خطوط قرمزی قائل بود، افزود: ایشان تأکید داشت در مسائل جنسی و اعتقادی وارد شوخی نشود و همین چارچوب اخلاقی از ویژگیهای مهم کار او بود.
ایران در شرایط جنگی نیازمند وحدت و انسجام است
امام جمعه فومن در بخش دیگری از خطبههای خود با اشاره به شرایط کشور و جنگ با دشمن گفت: امروز کشور در شرایط جنگی قرار دارد و دشمنی با ترور و حمله آغاز شده است؛ بنابراین باید در تحلیل مسائل، انصاف و واقعیتهای موجود را مورد توجه قرار دهیم.
وی با انتقاد از برخی اظهارات درباره ضرورت مذاکره با دشمن اظهار کرد: کسانی که مذاکره را تنها راه حل معرفی میکنند، باید تجربه سالهای گذشته و نتایج هشت سال مذاکره را نیز در نظر بگیرند. ایران در شرایط مذاکره مورد حمله قرار گرفت و این واقعیت نشان میدهد که نباید نسبت به ماهیت دشمن دچار سادهاندیشی شویم.
داودی درباره مسئله انتقام و مجازات جنایتکاران نیز گفت: پاسخ به جنایت و جلوگیری از تکرار آن، یک مسئله عقلانی و قرآنی است. قرآن کریم درباره قصاص میفرماید «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ»؛ بنابراین برخورد بازدارنده با جنایتکار، برای حفظ امنیت و حیات جامعه ضروری است.
وی با تأکید بر اینکه شرایط جنگی جایگاه مناسبی برای دوقطبیسازی جامعه نیست، بیان کرد: در شرایطی که کشور مورد حمله قرار گرفته و زیرساختها، دانشمندان، نیروهای نظامی و مردم هدف حمله دشمن قرار گرفتهاند، جامعه باید بر دفاع از کشور و حفظ وحدت متمرکز باشد.
امام جمعه فومن افزود: امروز ملت ایران از سرزمین، امنیت، عزت، استقلال و دستاوردهای علمی خود دفاع میکند و نباید جای ظالم و مظلوم، مهاجم و مدافع و جنگطلب و قربانی در تحلیلها عوض شود.
دولت در شرایط جنگی نیازمند حمایت و انسجام است
داودی با قدردانی از عملکرد دولت در شرایط جنگی گفت: دولت در این شرایط اقدامات خوبی انجام داده است و باید این اقدامات نیز دیده شود.
وی با اشاره به عملکرد دولت در ترمیم زیرساختهای آسیبدیده اظهار کرد: در شرایطی که کشور با فشار و حمله مواجه بوده، دولت توانسته برخی مسیرها و زیرساختهای آسیبدیده را در مدت کوتاهی ترمیم کند و کشور را از وضعیت قحطی و فروپاشی خارج کند؛ البته مشکلات اقتصادی همچنان وجود دارد و باید برای رفع آنها تلاش شود.
امام جمعه فومن خطاب به رئیسجمهور گفت: از آقای پزشکیان انتظار داریم اجازه ندهند افرادی با ایجاد دوقطبی و انشقاق، جامعه را به دو دسته تقسیم کنند. کشور در شرایط جنگی به وفاق، انسجام و وحدت نیاز دارد.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران دارای رهبری شجاع، آگاه، بصیر و باتجربه و همچنین دولتی است که مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد و در این شرایط نیازی به ایجاد ساختارهای موازی و سخنگویان غیررسمی ندارد.
داودی در پایان با تأکید بر ضرورت وحدت ملی گفت: ملت ایران با تکیه بر رهبری، دولت و حضور مردم میتواند از این شرایط عبور کند و کشور را در مسیر عزت و پیشرفت قرار دهد.
امام جمعه فومن همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله مدنی، سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و روز سینما، از حضور حجتالاسلام دهقان، امام جمعه اسبق فومن، در نماز جمعه این شهرستان تقدیر کرد.
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