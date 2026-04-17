ماموستا قضایی: صداقت برترین ارزش‌ اخلاقی و از عوامل سعادت انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید امجد قضایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیواندره، با تلاوت آیه ۲۰۰ سوره آل‌عمران، اظهار کرد: خداوند در این آیه مؤمنان را به چهار اصل مهم شامل صبر، پایداری در برابر دشمن، مرزبانی و تقوا توصیه کرده است که عمل به آنها زمینه‌ساز رستگاری خواهد بود.

وی با تبریک ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر، افزود: در فرهنگ اسلامی، دختران از جایگاه والایی برخوردارند و در قرآن و روایات از آنان به‌عنوان هدیه الهی، مایه برکت و رحمت یاد شده است.

امام جمعه موقت دیواندره با تأکید بر اهمیت صبر و استقامت، بیان کرد: صبر در برابر مشکلات، خواسته‌های نفسانی و همچنین ایستادگی در برابر دشمنان از ضروریات زندگی مؤمنانه است و باید در این مسیر از دشمن پیشی گرفت.

وی ادامه داد: «مرابطه» به معنای آمادگی و مراقبت از مرزهای اسلامی است و مسلمانان باید با بهره‌گیری از همه امکانات، از کیان جامعه اسلامی در برابر تهدیدات دشمنان محافظت کنند.

ماموستا قضایی با اشاره به اهداف جهاد در اسلام، عنوان کرد: جهاد در اسلام برای دفاع از مظلومان و رفع موانع پیشرفت ارزش‌های الهی است، نه برای تجاوز و سلطه‌گری.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با تأکید بر جایگاه صدق و صداقت، گفت: صداقت یکی از زیباترین و ارزشمندترین صفات انسانی است و در تعالیم دینی به‌عنوان یکی از کلیدهای ورود به بهشت معرفی شده است.

امام جمعه موقت دیواندره افزود: بسیاری از گناهان ریشه در نبود صداقت در ایمان دارند و اگر انسان در باورهای خود صادق باشد، از انحراف و نافرمانی دور خواهد شد.