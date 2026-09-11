به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاکبر منصوری ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته رزن با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: رزمندگان ایرانی در تنگه هرمز با اتکا به توانمندیهای نظامی خود در برابر دشمن ایستادگی کردهاند و حتی موفق به شکار و به غنیمت گرفتن تجهیزات پیشرفته دشمن شدهاند.
وی افزود: این موفقیتها نشاندهنده قدرت و توان جبهه مقاومت است و رزمندگان یمنی نیز با وجود سالها محاصره و فشار نظامی به مقاومت خود ادامه داده و توانستهاند در منطقه بابالمندب دستاوردهایی به دست آورند.
امام جمعه رزن با بیان اینکه پیام این تحولات پیام مقاومت است، عنوان کرد: ملت یمن در سالهای سخت محاصره علاوه بر ایستادگی در برابر دشمن حمایت خود از مردم فلسطین را نیز ادامه دادند و این روحیه مقاومت امروز آثار خود را نشان میدهد.
حجت الاسلام منصوری همچنین به آثار اقتصادی تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت نفت در آمریکا و کشورهای غربی نشان میدهد فشارهای اقتصادی تنها متوجه ایران نیست و کشورهای مقابل نیز از تبعات تحولات منطقهای متاثر شدهاند.
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی موجود در کشور، ادامه داد: همانگونه که مردم ایران در برابر فشارهای اقتصادی مقاومت میکنند دشمن نیز باید هزینه سیاستهای خود را بپردازد و مسئولان کشور نباید اجازه دهند فشار اقتصادی دشمن به نقطه ضعف کشور تبدیل شود.
امام جمعه رزن در پایان با انتقاد از اعتماد مجدد به وعدههای آمریکا تصریح کرد: مسئولان نباید فریب آمریکا را بخورند و در صورتی که مسئولی دوباره با وجود تجربههای گذشته فریب وعدههای این کشور را بخورد این اشتباه از نگاه مردم قابل پذیرش نخواهد بود.
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