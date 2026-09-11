  1. استانها
  2. همدان
۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

مسئولان نباید بار دیگر فریب وعده‌های آمریکا را بخورند

مسئولان نباید بار دیگر فریب وعده‌های آمریکا را بخورند

همدان-امام جمعه رزن با اشاره به تحولات اخیر در تنگه هرمز و باب‌المندب گفت: مسئولان نباید بار دیگر فریب وعده‌های آمریکا را بخورند و در صورت تکرار این اشتباه مردم چنین مسئولی را نخواهند بخشید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر منصوری ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رزن با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: رزمندگان ایرانی در تنگه هرمز با اتکا به توانمندی‌های نظامی خود در برابر دشمن ایستادگی کرده‌اند و حتی موفق به شکار و به غنیمت گرفتن تجهیزات پیشرفته دشمن شده‌اند.

وی افزود: این موفقیت‌ها نشان‌دهنده قدرت و توان جبهه مقاومت است و رزمندگان یمنی نیز با وجود سال‌ها محاصره و فشار نظامی به مقاومت خود ادامه داده و توانسته‌اند در منطقه باب‌المندب دستاوردهایی به دست آورند.

امام جمعه رزن با بیان اینکه پیام این تحولات پیام مقاومت است، عنوان کرد: ملت یمن در سال‌های سخت محاصره علاوه بر ایستادگی در برابر دشمن حمایت خود از مردم فلسطین را نیز ادامه دادند و این روحیه مقاومت امروز آثار خود را نشان می‌دهد.

حجت الاسلام منصوری همچنین به آثار اقتصادی تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت نفت در آمریکا و کشورهای غربی نشان می‌دهد فشارهای اقتصادی تنها متوجه ایران نیست و کشورهای مقابل نیز از تبعات تحولات منطقه‌ای متاثر شده‌اند.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی موجود در کشور، ادامه داد: همان‌گونه که مردم ایران در برابر فشارهای اقتصادی مقاومت می‌کنند دشمن نیز باید هزینه سیاست‌های خود را بپردازد و مسئولان کشور نباید اجازه دهند فشار اقتصادی دشمن به نقطه ضعف کشور تبدیل شود.

امام جمعه رزن در پایان با انتقاد از اعتماد مجدد به وعده‌های آمریکا تصریح کرد: مسئولان نباید فریب آمریکا را بخورند و در صورتی که مسئولی دوباره با وجود تجربه‌های گذشته فریب وعده‌های این کشور را بخورد این اشتباه از نگاه مردم قابل پذیرش نخواهد بود.

کد مطلب 6943907

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه