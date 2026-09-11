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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

امام جمعه شیروان: اقتصاد کشور با مدیریت و حمایت از تولید تقویت شود

امام جمعه شیروان: اقتصاد کشور با مدیریت و حمایت از تولید تقویت شود

بجنورد- امام جمعه شیروان گفت: همان‌گونه که نیروهای مسلح با ایستادگی در برابر دشمن از کشور دفاع می‌کنند، مسئولان نیز باید با مدیریت صحیح اقتصاد کشور را تقویت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های نماز جمعه شیروان در مصلای امام خامنه‌ای با تأکید بر ضرورت حفظ ارزش پول ملی اظهار کرد: کاهش ارزش پول ملی تأثیر مستقیمی بر معیشت و رفاه مردم دارد و مسئولان اقتصادی باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه داشته باشند.

وی با اشاره به افزایش نرخ ارز افزود: دولت باید برای کنترل بازار ارز و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی برنامه‌ریزی جدی داشته باشد، چراکه آثار افزایش نرخ ارز بسیار بیشتر از تغییر قیمت برخی حامل‌های انرژی بر اقتصاد و زندگی مردم است.

امام جمعه شیروان همچنین با قدردانی از نیروهای مسلح در پاسخ به حملات دشمن گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با وجود محدودیت‌ها، با تکیه بر ایمان، اراده و غیرت خود دشمن را مستأصل و شگفت‌زده کرده‌اند.

غلامی با بیان اینکه ملت ایران مخالف جنگ‌طلبی است، تصریح کرد: مردم ایران میان جنگ‌طلبی و مقاومت تفاوت قائل هستند و ملت ایران تسلیم و ذلت در برابر دشمن را نمی‌پذیرد.

وی در ادامه بر ضرورت تقویت اقتصاد کشور تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که نیروهای مسلح در برابر دشمن ایستادگی کردند، در عرصه اقتصادی نیز باید با مدیریت صحیح، حمایت از تولید و حفظ ارزش پول ملی، اقتصاد کشور را تقویت کنیم.

کد مطلب 6944013

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