گودرزی: مطالبات کشاورزان بروجرد باید با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی، ظهر جمعه، در نشست با رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان و جمعی از کشاورزان پیشرو شهرستان، اظهار داشت: مطالبات کشاورزان بروجرد مطالباتی منطقی و بحق است و مجلس شورای اسلامی برای تسهیل فرآیندهای قانونی و پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز این بخش، در کنار تولیدکنندگان خواهد بود.
ضرورت رفع مشکلات بیمه و نهادههای کشاورزی
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در بخش کشاورزی شهرستان بروجرد افزود: حل مشکلات بیمه محصولات کشاورزی، تأمین و توزیع عادلانه نهادههای دامی و حمایت از نوسازی و تجهیز ماشینآلات کشاورزی باید با جدیت دنبال شود.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تقویت زیرساختهای تولید و رفع موانع موجود، زمینه افزایش بهرهوری و تداوم فعالیت کشاورزان را فراهم کرده و میتواند به رونق بیشتر بخش کشاورزی شهرستان منجر شود.
تأکید کشاورزان بر تسریع در پرداخت تسهیلات
در ادامه این نشست، جمعی از کشاورزان و بهرهبرداران پیشرو شهرستان بروجرد نیز مسائل و دغدغههای خود را در حوزههای مختلف تولید مطرح کردند.
تسریع در پرداخت تسهیلات تبصرهای، حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع موجود از جمله مطالبات مطرحشده از سوی کشاورزان بود.
در پایان مقرر شد مسائل و مطالبات مطرحشده برای بررسی و پیگیری در دستور کار معاونتها و مدیریتهای تخصصی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان قرار گیرد.
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