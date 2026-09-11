گودرزی: مطالبات کشاورزان بروجرد باید با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی، ظهر جمعه، در نشست با رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان و جمعی از کشاورزان پیشرو شهرستان، اظهار داشت: مطالبات کشاورزان بروجرد مطالباتی منطقی و بحق است و مجلس شورای اسلامی برای تسهیل فرآیندهای قانونی و پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز این بخش، در کنار تولیدکنندگان خواهد بود.

ضرورت رفع مشکلات بیمه و نهاده‌های کشاورزی

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در بخش کشاورزی شهرستان بروجرد افزود: حل مشکلات بیمه محصولات کشاورزی، تأمین و توزیع عادلانه نهاده‌های دامی و حمایت از نوسازی و تجهیز ماشین‌آلات کشاورزی باید با جدیت دنبال شود.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌های تولید و رفع موانع موجود، زمینه افزایش بهره‌وری و تداوم فعالیت کشاورزان را فراهم کرده و می‌تواند به رونق بیشتر بخش کشاورزی شهرستان منجر شود.

تأکید کشاورزان بر تسریع در پرداخت تسهیلات

در ادامه این نشست، جمعی از کشاورزان و بهره‌برداران پیشرو شهرستان بروجرد نیز مسائل و دغدغه‌های خود را در حوزه‌های مختلف تولید مطرح کردند.

تسریع در پرداخت تسهیلات تبصره‌ای، حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع موجود از جمله مطالبات مطرح‌شده از سوی کشاورزان بود.

در پایان مقرر شد مسائل و مطالبات مطرح‌شده برای بررسی و پیگیری در دستور کار معاونت‌ها و مدیریت‌های تخصصی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان قرار گیرد.