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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

گودرزی: مطالبات کشاورزان بروجرد باید با جدیت پیگیری شود

گودرزی: مطالبات کشاورزان بروجرد باید با جدیت پیگیری شود

بروجرد- نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی گفت: حل مشکلات بیمه محصولات کشاورزی، تأمین و توزیع عادلانه نهاده‌های دامی و نوسازی ماشین‌آلات از مطالبات مهم کشاورزان شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی، ظهر جمعه، در نشست با رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان و جمعی از کشاورزان پیشرو شهرستان، اظهار داشت: مطالبات کشاورزان بروجرد مطالباتی منطقی و بحق است و مجلس شورای اسلامی برای تسهیل فرآیندهای قانونی و پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز این بخش، در کنار تولیدکنندگان خواهد بود.

ضرورت رفع مشکلات بیمه و نهاده‌های کشاورزی

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در بخش کشاورزی شهرستان بروجرد افزود: حل مشکلات بیمه محصولات کشاورزی، تأمین و توزیع عادلانه نهاده‌های دامی و حمایت از نوسازی و تجهیز ماشین‌آلات کشاورزی باید با جدیت دنبال شود.

گودرزی: مطالبات کشاورزان بروجرد باید با جدیت پیگیری شود

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌های تولید و رفع موانع موجود، زمینه افزایش بهره‌وری و تداوم فعالیت کشاورزان را فراهم کرده و می‌تواند به رونق بیشتر بخش کشاورزی شهرستان منجر شود.

تأکید کشاورزان بر تسریع در پرداخت تسهیلات

در ادامه این نشست، جمعی از کشاورزان و بهره‌برداران پیشرو شهرستان بروجرد نیز مسائل و دغدغه‌های خود را در حوزه‌های مختلف تولید مطرح کردند.

تسریع در پرداخت تسهیلات تبصره‌ای، حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع موجود از جمله مطالبات مطرح‌شده از سوی کشاورزان بود.

در پایان مقرر شد مسائل و مطالبات مطرح‌شده برای بررسی و پیگیری در دستور کار معاونت‌ها و مدیریت‌های تخصصی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان قرار گیرد.

کد مطلب 6943950

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    نظرات

    • IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      0 0
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      آقای گودرزی چرا طلب گندم کار رانمیبینید.این من بذر.کود.سم وخیلی چیزهای دیگر گرفتم دارن به نرخ روز باهام حساب میکنن.اما پول ما بدون دیرکرد باید در اختیار دولت باشه. آیا دولت در بانک‌ها از حق خودش میگیره.
    • 1365 IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      0 0
      پاسخ
      با بی مهری که انجام دادید، هیچ کشاورزی در اشترینان به شرط حیات گندم نمی کاره، و بجاش جو میکاره که موقع برداشت نقدا بفروشش.

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