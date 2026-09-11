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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

امام جمعه قرچک: غربگرایان به دنبال تضعیف جایگاه ولایت فقیه هستند

امام جمعه قرچک: غربگرایان به دنبال تضعیف جایگاه ولایت فقیه هستند

قرچک- امام جمعه قرچک با اشاره به آنچه تلاش غربگرایان برای آسیب زدن به نظام جمهوری اسلامی خواند، گفت: مهم‌ترین هدف این جریان، تضعیف جایگاه ولایت فقیه به عنوان ستون خیمه انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت‌الله اسماعیلی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قرچک اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین آفت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی، غربگرایان وابسته هستند؛ چرا که این افراد از نخستین روزهای انقلاب اسلامی درصدد آسیب زدن به پیکره انقلاب بوده و پس از استقرار نظام نیز تلاش کرده‌اند به هر طریق آن را تضعیف کنند.

وی افزود: مهم‌ترین هدف غربگرایان نفوذی، تضعیف جایگاه ولایت فقیه است و امروز نیز این افراد از رهبری رهبر سوم انقلاب و جوان انقلابی هراس دارند و برای صدمه زدن به این جایگاه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.

امام جمعه قرچک تصریح کرد: این بار نیز مردم اجازه نخواهند داد غربگرایان به اهداف خود دست پیدا کنند.

اسماعیلی با اشاره به تلاش دشمن برای نفوذ در صفوف مردم و برهم زدن اتحاد میان مردم و مسئولان، گفت: دشمن این هدف را با توهین به مردم ایران دنبال می‌کند و کوچک جلوه دادن حضور مردم در تجمعات شبانه نشان می‌دهد که آنان درصدد جبران شکست خود در برابر مردم هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، اظهار کرد: مردم ایران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی هیچ‌گاه از قطعنامه‌های توخالی آمریکا هراس و واهمه‌ای نداشته‌اند؛ چرا که در تفکر شیعیان حضرت علی(ع)، شکست و تسلیم جایی ندارد.

امام جمعه قرچک در پایان با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی مستمر به مردم، از مسئولان خواست در تجمعات شبانه میزهای خدمت برپا کنند و با حضور مستقیم در میان مردم، ضمن دیدار با آنان، برای رفع مشکلاتشان اقدام کنند.

کد مطلب 6943951

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