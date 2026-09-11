مخبر: فتح مبین انصارالله ثابت کرد امنیت خریدنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پی پیروزی های بزرگ و درخشان نیروهای قهرمان انصار الله یمن و اذعان مقامات غربی و آمریکایی به قدرت درون زا و تعیین کننده نیروهای مقاومت در صفحه شخصی و در یکی از شبکه های اجتماعی، اظهار کرد: تبریک برای فتح مبین انصارالله. این پیروزی بزرگ بار دیگر اثبات کرد، امنیت کالایی خریدنی نیست.

وی افزود: امروز اقتدار ایران در هرمز و اراده درون زای مقاومت، آمریکا و متحدانش را در تاکتیک و استراتژی به بن بست کشانده[است.]. هزینه بحران اقتصادی و جاه طلبی ترامپ را مردم آمریکا و همپیمانانش می پردازند.