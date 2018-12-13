دستگیری ۴ شکارچی غیرمجاز در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگارمهر، اقدامات حفاظتی از محیط زیست خراسان رضوی طی چند ماه گذشته با تقویت یگان های حفاظت تشدید و بسیاری از شکارچیان غیرمجاز که اقدام به صید گونه های ارزشمند می کردند دستگیر شده اند.

فرماندار کلات در همین رابطه اظهارکرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست کلات در پی پنج روز شناسایی، رصد رفت و آمد شکارچیان و یک خودروی پیکان وانت مشکوک در مناطق مرزی شهرستان کلات با هماهنگی ماموران انتظامی وارد عمل شده و خودرو را متوقف کردند.

مهدی ناصری افزود: دو شکارچی غیرمجاز با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست و پاسگاه انتظامی امیرآباد در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند و از این خودرو لاشه یک راس قوچ و یک راس میش وحشی کشف و دو شکارچی متخلف که به تهیه و فروش گوشت شکار اقدام می کردند دستگیر شدند.

همچنین رئیس اداره محیط زیست جغتای گفت:با تلاش ماموران یگان حفاظت و پلیس اطلاعات و امنیت دو شکارچی متخلف سابقه دار در این شهرستان دستگیر شدند.

مصطفی کلاته بیان کرد:یک شکارچی غیرمجاز با همکاری یک مجرم سابقه دار اقدام به شکار یک راس قوچ وحشی در منطقه شکار ممنوع «ریوند» کرده بود که با گزارش دوستداران محیط زیست شناسایی شدند.

وی افزود: این فرد متخلف سال گذشته به دلیل شکار غیرمجاز قوچ وحشی دستگیر و به سه سال زندان محکوم شده بود اما با سوءاستفاده از آزادی چند ساعته، بار دیگر اقدام به شکار غیرمجاز کرد.