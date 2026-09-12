شهید مدنی تجسم عینی وفاداری به ولایت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صفدریان ظهر شنبه در مراسم بزرگداشت شهید آیت‌الله مدنی که با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی، روحانیون و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد با اشاره به جایگاه رفیع این شهید والامقام در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: شهید آیت الله مدنی با سیره عملی خود درس وحدت، یکرنگی و خدمت بی‌منت به جامعه آموخت.

وی با برشمردن خدمات ماندگار این عالم انقلابی به مردم همدان افزود: احداث مسجد، درمانگاه، صندوق قرض‌الحسنه، دارالایتام، مدرسه، حمام و کتابخانه بخشی از اقدامات اجتماعی ارزشمند شهید مدنی بود که با همراهی یاران و دوستدارانش به ثمر نشست و الگویی از خدمت‌رسانی جهادی را به یادگار گذاشت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان «ولایت‌مداری» را از ویژگی‌های بارز این شهید بزرگوار برشمرد و تصریح کرد: شهید مدنی با تبعیت محض از امام خمینی (ره) تجسم عینی وفاداری به ولایت و حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب بود و این درس بزرگ را برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشت.

صفدریان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر جبهه مقاومت و پیروزی‌های ملت‌های مسلمان از جمله یمن این ایستادگی‌ها را متاثر از مکتب امام راحل (ره)، شهدای انقلاب و دفاع مقدس دانست و گفت: افتخارات و اقتدار امروز جبهه مقاومت حاصل مجاهدت و خون پاک شهدایی است که راه عزت و ایستادگی را پیش روی ملت‌ها گشودند.

وی در پایان با تاکید بر لزوم صیانت از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: ما موظف هستیم با تاسی از منش شهدا در مسیر خدمت به مردم، حفظ وحدت و تبعیت از ولایت ثابت‌قدم باشیم و با استواری راهی را که شهدا با نثار خون خود ترسیم کردند، ادامه دهیم.