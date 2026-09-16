فرزاد الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل برای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: بازگشایی مدارس باید با برنامه‌ریزی دقیق و با رویکرد عدالت آموزشی انجام شود و مسائل مربوط به نیروی انسانی، تجهیزات، امنیت و ترافیک مدارس از هم‌اکنون مورد توجه قرار گیرد.

وی با تبریک پیشاپیش آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان، فرهنگیان و کادر آموزشی شهرستان افزود: نظام آموزشی در سال گذشته با چالش‌هایی از جمله تعطیلی‌های مکرر و افت تحصیلی مواجه بود و همین موضوع وظیفه معلمان و خانواده‌ها را در سال تحصیلی جدید سنگین‌تر می‌کند.

فرماندار پاوه بر ضرورت بررسی میدانی وضعیت مدارس تأکید کرد و گفت: مدارس شهر، روستاها و مناطق عشایری باید پیش از آغاز سال تحصیلی به‌صورت دقیق بررسی شوند تا هیچ مدرسه‌ای با کمبود نیروی انسانی، تجهیزات یا امکانات آموزشی مواجه نباشد.

الماسی با اشاره به اهمیت توجه به جامعه عشایری تصریح کرد: مشکلات آموزشی، ارتباطی و زیرساختی مدارس عشایری باید جدی گرفته شود و دانش‌آموزان این مناطق نباید در کنار مشکلات زندگی، دغدغه تأمین امکانات آموزشی و تحصیل را نیز داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت ساماندهی وضعیت ترافیکی اطراف مدارس تأکید کرد و افزود: پلیس راهور باید از هم‌اکنون نقاط حادثه‌خیز و گره‌های ترافیکی اطراف مدارس را شناسایی و برای مدیریت تردد در زمان بازگشایی برنامه‌ریزی کند؛ نیروی انتظامی نیز باید موضوع امنیت مدارس را در دستور کار قرار دهد.

فرماندار پاوه حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس را ضروری دانست و گفت: نباید به سمت تعطیلی مدارس و غیرحضوری شدن آموزش حرکت کنیم، چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده کاهش آموزش حضوری آثار خود را در افت تحصیلی و حتی نتایج کنکور نشان می‌دهد.

الماسی عدالت آموزشی را یکی از مهم‌ترین مطالبات حوزه تعلیم و تربیت عنوان کرد و افزود: برنامه‌های آموزشی کشور و استان باید متناسب با شرایط شهرستان بومی‌سازی شود تا همه دانش‌آموزان، بدون توجه به محل زندگی و توان اقتصادی خانواده، از فرصت‌های برابر آموزشی برخوردار باشند.

وی ادامه داد: افزایش هزینه‌های کلاس‌های تقویتی، زبان، المپیاد و آموزش‌های تخصصی باعث شده برخی خانواده‌ها از فرصت‌های آموزشی بیشتری برخوردار شوند و این موضوع می‌تواند عدالت آموزشی را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین باید برای شهرستان پاوه، متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط بومی، برنامه‌ای مشخص برای ارتقای کیفیت آموزش و حمایت از دانش‌آموزان مستعد تدوین شود.

فرماندار پاوه با اشاره به تأثیر گسترش فضای مجازی بر نظام آموزشی و تربیتی اظهار کرد: استفاده گسترده دانش‌آموزان از تلفن همراه و فضای مجازی، مدیریت آموزشی و تربیتی را پیچیده‌تر کرده است و مدارس و خانواده‌ها باید با همکاری و برنامه‌ریزی بیشتر، زمینه هدایت صحیح دانش‌آموزان در این فضا را فراهم کنند.

الماسی در بخش دیگری از سخنان خود از نقش و پیگیری‌های حاج ماموستا ملا قادر قادری، امام جمعه پاوه، در حمایت از حوزه آموزش و پرورش شهرستان تقدیر کرد.

وی شورای آموزش و پرورش را از مهم‌ترین شوراهای شهرستان دانست و گفت: در این شورا درباره آینده نسل جدید تصمیم‌گیری می‌شود، بنابراین حضور و مشارکت همه اعضا باید جدی گرفته شود و مسئولان نباید از جلسات این شورا غفلت کنند.

فرماندار پاوه همچنین از تلاش‌های فرهنگیان و معلمان بازنشسته شهرستان تقدیر کرد و افزود: آثار تلاش معلمان در موفقیت دانش‌آموزانی که امروز در جایگاه پزشک، مهندس، متخصص و مدیر فعالیت می‌کنند، باقی مانده است و این خدمات بخشی از سرمایه ماندگار جامعه فرهنگی شهرستان به شمار می‌رود.

الماسی در پایان با تقدیر از دکتر بهرامی به دلیل اقدام خیرخواهانه در حمایت از آموزش و پرورش و ماندگار کردن یاد فرزند فقید خود خاطرنشان کرد: چنین اقدامات خیرخواهانه‌ای سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده آموزشی شهرستان است و مردم پاوه همواره از خیرین و نیک‌اندیشانی که برای فرزندان این دیار قدم برمی‌دارند، به نیکی یاد خواهند کرد.