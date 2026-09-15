ورود ۸۳ هزار تن شکر و برنج به کشور از بندر شهید رجایی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی صبح سه شنبه با اشاره به تداوم روند ورود کالاهای اساسی از طریق بندر شهید رجایی، اظهار کرد: تأمین و تسهیل ورود کالاهای اساسی و پهلوگیری شناورهای حامل این کالاها از مهم‌ترین اولویت‌های مجتمع بندری شهید رجایی است.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون شکر مورد نیاز کشور در قالب ۱۳ فروند شناور و به مجموع ۳۹ هزار تن از طریق بندر شهید رجایی وارد کشور شده است.

سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به ورود محموله‌های برنج نیز گفت: تاکنون دو سفر شناور حامل برنج تأیید شده و عملیات تخلیه این محموله‌ها در حال انجام است که در هر سفر حدود ۲۲ هزار تن برنج به عنوان کالای اساسی وارد بندر شده است.

تخلیه شبانه‌روزی ۴۴ هزار تن برنج

رئیس اداره امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز گفت: در حال حاضر دو فروند شناور حامل کالای اساسی برنج در بندر شهید رجایی در حال تخلیه هستند که مجموع ظرفیت محموله آنها حدود ۴۴ هزار تن است.

وی افزود: عملیات تخلیه این محموله‌ها به صورت شبانه‌روزی در حال انجام است و برنج‌های تخلیه‌شده برای توزیع و تأمین نیاز بازار به نقاط مختلف کشور ارسال می‌شود.

جعفری ادامه داد: بخشی از محموله تخلیه‌شده هم‌اکنون بارگیری و به مقصد استان‌های مختلف کشور ارسال شده است که از جمله آن می‌توان به ارسال ۲۵ تن برنج از بندر شهید رجایی به مقصد تهران و ۲۵ تن دیگر به مقصد فسا در استان فارس اشاره کرد.

پهلوگیری شناور حامل ۲ هزار تن شکر در روزهای آینده

کارشناس مسئول نظارت بر عملیات بندر شهید رجایی بندرعباس نیز با اشاره به آماده‌سازی یک محموله دیگر شکر اظهار کرد: یک فروند شناور حامل ۲ هزار تن شکر در لنگرگاه مستقر است و پس از انجام تشریفات گمرکی، عملیات پهلوگیری و تخلیه آن انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: روند تخلیه و ارسال کالاهای اساسی با هدف تأمین نیاز بازار و توزیع این اقلام در نقاط مختلف کشور در حال انجام است.