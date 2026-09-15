خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پس از پایان دوره مدیریت مهدی صباغی و انتخاب سرپرست برای شهرداری قزوین، شورای شهر ششم وارد مرحله تازه‌ای برای تعیین تکلیف مدیریت شهری شده است؛ مرحله‌ای که با توجه به زمان محدود باقی‌مانده از عمر این شورا، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

اما فارغ از اینکه کدام نام در نهایت از ساختمان بلدیه سر درمی‌آورد، عملکرد شهردار آینده به ویژگی‌هایی وابسته است که فعالان سیاسی و اجتماعی شهر بر آنها تأکید دارند؛ از پاکدستی، شایسته‌سالاری و مبارزه با فساد گرفته تا شناخت عمیق از قزوین، توان اجرای برنامه‌ها، توجه به اسناد بالادستی و داشتن نگاه نوآورانه برای حل مسائل شهری.

شهردار باید چهار شرط اساسی را داشته باشد

حامد کبودوند فعال سیاسی و فرهنگی و عضو شورای سوم شهر قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، انتخاب شهردار را نیازمند توجه به چهار پارامتر اساسی دانست و اظهار کرد: نخستین موضوع، احراز شرایط قانونی است که طبق قانون برای انتخاب شهردار تعیین شده و شورای شهر باید این الزامات را در انتخاب خود مورد توجه قرار دهد.

وی افزود: دومین پارامتر، شناخت و اشراف شهردار بر اسناد بالادستی است؛ شهردار قزوین باید این اسناد را بشناسد و در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری نسبت به آنها اشراف داشته باشد.

این فعال سیاسی و فرهنگی ادامه داد: موضوع سوم، توانایی پیاده‌سازی اسناد بالادستی و برنامه‌های سالانه و بودجه‌های شهرداری است. صرف شناخت اسناد و برنامه‌ها کافی نیست و شهردار باید بتواند آنها را در میدان عمل اجرا کند.

کبودوند چهارمین موضوع را توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی دانست و گفت: نمی‌توان شرایط سیاسی حاکم بر جامعه و نتیجه انتخابات شورای شهر را نادیده گرفت؛ مردم در انتخابات به یک جریان فکری و سیاسی رأی داده‌اند و طبیعی است که انتظار داشته باشند مدیریت شهری نیز با رویکرد و نگاه مورد نظر آنها همخوانی داشته باشد.

وی تصریح کرد: اینکه برخی از کاندیداهای شورای شهر برای تسهیل مسیر خود در شهرداری به سراغ افرادی بروند که با جریان فکری و سیاسی مورد اقبال مردم تناقض یا تقابل دارند، نکته مهمی است و شورای شهر باید در این مسیر نسبت خود را با جریان اجتماعی که در آن حرکت می‌کند مشخص کند.

شهردار آینده فرصت آزمون و خطا ندارد

افشین لشکری فعال سیاسی و اجتماعی و عضو سابق شورای شهر زیرآباد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، مقابله با فساد را یکی از بدیهی‌ترین شاخصه‌های شهردار آینده قزوین دانست و اظهار کرد: شهردار آینده باید فردی فسادستیز باشد و مقابله با ساختارهای فساد در مجموعه شهرداری را در اولویت قرار دهد.

وی با تأکید بر ضرورت برخورداری شهردار از ظرفیت‌های انسانی، سازمانی و فنی افزود: شهردار باید بتواند از هر سه این ظرفیت‌ها برای استفاده از توانمندی‌های شهر و مدیریت بهتر شهرداری قزوین بهره بگیرد.

لشکری با اشاره به شرایط فعلی مدیریت شهری قزوین گفت: امروز شهرداری با کوله‌باری از مشکلات، بدهی‌ها، مطالبات مردم و مسائل درون‌سازمانی مواجه است و به همین دلیل شهردار آینده فرصت آزمون و خطا ندارد.

این فعال سیاسی و اجتماعی ادامه داد: کسی باید سکان شهرداری را در دست بگیرد که بتواند از فرصت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کند؛ چراکه اشتباه در این مسیر می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری به شهر وارد کند.

وی درباره نقش شورای شهر در انتخاب شهردار نیز گفت: اعضای شورای شهر نماینده بخشی از جامعه هستند و باید استقلال رأی داشته باشند. طبیعتاً باید طیف فکری مردمی را که به آنها رأی داده‌اند نیز در نظر بگیرند، چراکه مردم انتظار دارند شورایی که انتخاب کرده‌اند فردی همسو با دیدگاه‌های آنها را برای شهرداری انتخاب کند.

لشکری تأکید کرد: با این حال، اعضای شورا باید استقلال رأی خود را حفظ کنند و در نهایت منافع شهر و شایسته‌سالاری را ملاک قرار دهند؛ حتی اگر به این نتیجه برسند که انتخاب فردی از جریان فکری مقابل آنها به نفع شهر است.

شهردار قزوین باید شهر را عمیق بشناسد

وحید زرگر فعال سیاسی و فرماندار سابق نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، شناخت شهر را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شهردار آینده قزوین عنوان کرد و گفت: شهردار باید شناختی خوب، جدی و عمیق از قزوین داشته باشد و ساختار شهرداری نیز برای او کاملاً روشن باشد.

وی افزود: شهردار آینده باید نسبت به ساختار شهرداری، خلاهای موجود و مسائل شهر آگاهی داشته باشد و بتواند بر اساس این شناخت برای حل مشکلات اقدام کند.

زرگر با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری قزوین اظهار کرد: قزوین یک شهر تاریخی و گردشگری است و باید از این ظرفیت ویژه به بهترین شکل استفاده شود؛ اما متأسفانه در پنج سال اخیر اقدام قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته و فرصت‌های گردشگری که ایجاد شده نیز عمدتاً مربوط به دوره‌های پیش از این پنج سال بوده است.

وی با انتقاد از عملکرد شورای شهر در دوره ششم گفت: شورایی که با عنوان نیروهای انقلابی در این پنج سال روی کار آمد، عملکرد قابل قبولی نداشت و نتوانست انتظارات مردم را برآورده کند. در انتخاب شهرداران و همچنین گزینه‌های مطرح‌شده برای شهرداری نیز عملکرد قابل قبولی دیده نشد.

فرماندار سابق قزوین با تأکید بر محدود بودن فرصت باقی‌مانده افزود: هنوز این امید وجود دارد که شورای شهر از فرصت باقی‌مانده استفاده کند، اما نباید با بی‌دقتی این فرصت نیز از دست برود.

وی تصریح کرد: شهردار آینده باید بتواند از همین فرصت محدود استفاده کند و نباید صرفاً به انجام کارهای روتین و روزمره‌ای اکتفا شود که هر شهرداری می‌تواند انجام دهد.

زرگر ادامه داد: قزوین به ابتکار و نوآوری نیاز دارد تا گره‌های شهری از موضوع ترافیک گرفته تا سایر مسائل و مشکلات باز شود و شهردار آینده باید بتواند چنین رویکردی را در مدیریت شهر دنبال کند.

قزوین در انتظار انتخابی فراتر از نام‌ها

آنچه از مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده می‌توان دریافت این است که انتخاب شهردار آینده قزوین بیش از آنکه صرفاً انتخاب یک مدیر اجرایی باشد، انتخاب یک رویکرد برای مدیریت شهر است.

از یک سو، بر رعایت الزامات قانونی، شناخت اسناد بالادستی و توانایی اجرای برنامه‌ها تأکید می‌شود و از سوی دیگر، پاکدستی، مبارزه با فساد، شایسته‌سالاری و استقلال رأی شورای شهر در انتخاب گزینه نهایی مورد توجه قرار دارد.

در کنار این موارد، شناخت دقیق ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری و اقتصادی قزوین و داشتن توانایی برای حل مسائل انباشته شهر نیز از جمله مطالباتی است که از شهردار آینده مطرح می‌شود؛ مدیری که به اعتقاد کارشناسان و فعالان سیاسی، در شرایط فعلی دیگر فرصت آزمون و خطا ندارد.

اکنون شورای شهر قزوین در برابر یک انتخاب مهم قرار گرفته است؛ انتخابی که می‌تواند صرفاً برای پر کردن جای خالی شهردار انجام شود یا به فرصتی برای تغییر رویکرد در مدیریت شهری تبدیل شود. میزان پایبندی به شایسته‌سالاری، پاکدستی، توان اجرایی، شناخت قزوین و استفاده از فرصت‌های محدود باقی‌مانده، شاخص‌هایی است که عملکرد شورای شهر در این انتخاب را نیز در معرض قضاوت افکار عمومی قرار خواهد داد.