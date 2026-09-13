به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سالار قاسمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، از ارزیابی سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نوآموز در برنامه سنجش خبر داد و جزئیات فرآیند شناسایی و پذیرش دانش‌آموزان متقاضی جهش تحصیلی را تشریح کرد. در این برنامه با اشاره به مسئولیت سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی در حوزه سنجش بدو ورود به دبستان و جهش تحصیلی اظهار کرد: هر سال حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نوآموز در برنامه سنجش مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ هزار دانش‌آموز نیز متقاضی شرکت در فرآیند جهش تحصیلی هستند.

وی افزود: جهش تحصیلی می‌تواند به صورت تک‌پایه یا دوپایه انجام شود. در جهش تک‌پایه، دانش‌آموز می‌تواند از پایه اول به سوم یا از پایه سوم به پنجم منتقل شود و در جهش دوپایه نیز نمونه‌هایی مانند جهش از پایه اول به چهارم یا از پایه چهارم به هفتم وجود دارد.

قاسمی با اشاره به حساسیت بیشتر در جهش‌های دوپایه خاطرنشان کرد: در جهش‌های دوپایه با دقت و سختگیری بیشتری فرآیند ارزیابی انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود دانش‌آموز از نظر توانایی‌های شناختی، تحصیلی و آمادگی لازم، شرایط گذر از دو پایه تحصیلی را دارد.

وی با بیان اینکه شناسایی استعدادهای برتر و سنجش توانمندی‌های شناختی دانش‌آموزان از محورهای مهم این فرآیند است، گفت: در ارزیابی‌های انجام‌شده، دانش‌آموزان بر اساس سطح توانایی شناختی در گروه‌های مختلف قرار می‌گیرند؛ به‌گونه‌ای که دانش‌آموزان با بهره هوشی ۱۲۰ تا ۱۴۰ در گروه دانش‌آموزان پرهوش و دانش‌آموزان با بهره هوشی ۱۴۰ و بالاتر در گروه دانش‌آموزان سرآمد قرار می‌گیرند.

معاون سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور ادامه داد: برای پذیرش دانش‌آموزان در فرآیند جهش تحصیلی، علاوه بر توجه به توانایی هوشی، ارزیابی‌های تخصصی و آزمون‌های مربوط نیز انجام می‌شود و در کنار آن، مصاحبه بالینی نیز در فرآیند ارزیابی پیش‌بینی شده است تا مشخص شود دانش‌آموز از نظر توانمندی‌های لازم، آمادگی حضور در کلاس درسی دانش‌آموزان بزرگ‌تر از خود را دارد یا خیر.

قاسمی خاطر نشان کرد: موفقیت در آزمون‌های مربوط به پایه‌هایی که دانش‌آموز قصد جهش از آن‌ها را دارد نیز از الزامات این فرآیند است و دانش‌آموز باید در امتحانات نهایی شهریورماه پایه یا پایه‌های موردنظر شرکت کرده و حدنصاب لازم را کسب کند.