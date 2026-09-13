۲۰۴ هزار برگه سرشماری اتباع در فارس باطل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید احمدی با تأکید بر ضرورت ساماندهی اتباع خارجی در استان فارس اظهار کرد: سیاست دولت و سازمان ملی مهاجرت، ساماندهی وضعیت اتباع خارجی و حرکت به سمت ورود و اقامت قانونی در کشور است.

وی افزود: افرادی که فاقد مجوز قانونی اقامت در کشور هستند، اعم از دارندگان برگه سرشماری یا افرادی که هیچ‌گونه مدرک اقامتی ندارند، غیرمجاز محسوب می‌شوند و امکان بهره‌مندی از خدمات عمومی را ندارند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس ادامه داد: اتباع دارای مجوز قانونی، مطابق ضوابط می‌توانند از خدماتی همچون اقامت، آموزش، درمان و خدمات اجتماعی استفاده کنند، اما افراد فاقد مجوز قانونی مشمول این خدمات نیستند.

خروج ۱۰۴ هزار تبعه غیرمجاز از فارس

احمدی با اشاره به اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی در استان فارس گفت: تاکنون حدود ۱۰۴ هزار تبعه غیرمجاز از استان خارج و به کشور خود بازگردانده شده‌اند.

وی افزود: احتمال ورود مجدد برخی از این افراد به صورت غیرقانونی وجود دارد که این موضوع نیز در فرآیند ساماندهی اتباع مورد توجه قرار گرفته است.

ابطال ۲۰۴ هزار برگه سرشماری

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس با تأکید بر اینکه برگه سرشماری به منزله مجوز قانونی اقامت نیست، گفت: حدود ۲۰۴ هزار برگه سرشماری اتباع در استان فارس باطل شده و دارندگان این برگه‌ها در زمره اتباع غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

احمدی همچنین به انتشار اطلاعیه‌ای درباره امکان ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع اشاره کرد و گفت: این اقدام موجب شد بسیاری از اتباع غیرمجاز به دلیل ادامه تحصیل فرزندان خود، از کشور خارج نشوند.

وی تصریح کرد: سیاست سازمان ملی مهاجرت، استمرار اقامت اتباع غیرمجاز در کشور نیست و این افراد باید به کشور مبدأ بازگردند و در صورت تمایل به ورود مجدد، از مسیرهای قانونی اقدام کنند.

ورود نیروی کار خارجی از مسیر قانونی

احمدی درباره سازوکار جذب نیروی کار خارجی نیز گفت: کارفرمایان می‌توانند نیروی کار مورد نیاز خود را از طریق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده درخواست کنند.

وی ادامه داد: متقاضیان کار نیز می‌توانند با مراجعه به سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ و پس از تأیید مراجع ذی‌صلاح، به صورت قانونی برای اشتغال در مشاغل مورد نیاز وارد کشور شوند.