به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اصغری، مدیرکل دفتر محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی در نشست برنامه‌ریزی کشت چغندرپاییزه گفت: سطح زیرکشت پاییزه چغندرقند به بیش از ۴۴ هزار هکتار رسیده و این سطح تا پایان برنامه هفتم پیشرفت باید به ۶۰ هزار هکتار برسد.

وی افزود: برآوردهای ما نشان‌دهنده تولید بیش از ۳۴۰ هزار تن شکر از محل چغندرقند پاییزه است.

وی تصریح کرد: فرآیند بهره‌برداری از چغندر پاییزه به پایان رسیده است و استحصال بیش از ۳۴۰ هزار تن شکر از این محل، رقم قابل توجهی در تامین ۲.۲ میلیون تن شکر مورد نیاز کشور محسوب می‌شود.

اصغری اظهار کرد: با توجه به مسایل مختلف از جمله استفاده بهینه از شرایط اقلیمی و صرفه‌جویی در مصرف آب، توسعه کشت پاییزه چغندرقند طی سال‌های گذشته به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی دنبال شده است.

وی ادامه داد: با تلاش کشاورزان، کارخانه‌های قند و شکر و تمام ارکان و دست‌اندرکاران این حوزه، سطح کشت پاییزه چغندرقند که در سال‌های گذشته در سطوح بسیار محدودی قرار داشت، توسعه یافته و تولید بسیار مطلوبی نیز از این سطح به دست آمد.

مدیرکل دفتر محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد؛ با مشارکت و همراهی کشاورزان، کارخانه‌های قند و شکر و سایر دست‌اندرکاران، روند توسعه کشت پاییزه چغندرقند در سال جاری نیز با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند و شاهد شرایطی بهتر از سال گذشته در زمینه تولید این محصول باشیم.

اصغری در پایان، چغندرقند را محصولی راهبردی دانست و گفت: چغندرقند و شکر علاوه‌بر جایگاه مهمی که در سبد غذایی مردم دارند، در صنایع مختلف نیز کاربرد گسترده‌ای دارند و ضروری است با توسعه تولید داخلی، این محصول استراتژیک به میزان مورد نیاز کشور تامین شود.