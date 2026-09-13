توسعه کشت پاییزه چغندرقند برای پایداری تولید الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز یکشنبه در نشست برنامهریزی کشت پاییزه چغندرقند گفت: راهی جز این نداریم که برای حفظ پایداری تولید و فعالیت صنعت قند و شکر با سرعت بیشتری به سمت روشهای جایگزین، افزایش بهرهوری و توسعه کشت پاییزه چغندر قند حرکت کنیم.
وی افزود: در مناطق چغندرخیز کشور با بحران آب در دسترس و کاهش کیفیت آب مواجه هستیم و همین چالشها، توسعه کشت چغندرقند پاییزه را ضروریتر میکند.
وی با اشاره به شرایط دشوار بخش کشاورزی در سال زراعی گذشته اظهار کرد: سال که پشت سر گذاشتیم، سال بسیار سختی برای بخش کشاورزی بود و این بخش با مجموعهای از محدودیتها از جمله تبعات خشکسالی، پراکنش نامناسب بارندگی، ناترازی انرژی و بحران آب مواجه شد.
آنجفی گفت: سال زراعی در شرایطی آغاز شد که بارندگی موثری تا نیمه دوم آذرماه نداشتیم و آثار خشکسالی سال قبل از آن نیز همچنان بر بخش کشاورزی حاکم بود و در کنار این شرایط، محدودیتهای ناشی از جنگهای ۱۲ روزه و رمضان و همچنین ناترازی انرژی، فشار مضاعفی بر تولید و امنیت غذایی کشور وارد کرد.
وی با اشاره به کاهش منابع آب اختصاصیافته به بخش کشاورزی نیز تصریح کرد: در سال پایانی برنامه هفتم پیشرفت پیشبینی شده بود حدود ۶۵ میلیارد مترمکعب آب در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد، اما این میزان در سال زراعی جاری و در میانه برنامه به حدود ۵۱ میلیارد مترمکعب کاهش یافت و بعید است در سال جاری نیز منابع آب قابل تخصیص به کشاورزی افزایش قابل توجهی داشته باشد.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با تمرکز بر صنعت قند و شکر کشور گفت: اگر بخواهیم با روشهای گذشته حرکت کنیم، با توجه به محدودیت منابع آبی، ناچار خواهیم بود شاهد حذف برخی محصولات از نظام کشت و الگوی کشت کشور باشیم که چغندرقند یکی از مهمترین آنها است.
وی با بیان این که توسعه کشت پاییزه چغندرقند در سالهای اخیر روند بسیار امیدوارکنندهای داشته است، افزود: سطح این نوع کشت تاکنون به بالای ۴۴ هزار هکتار رسیده است و حجم آبی که از طریق ایجاد این ظرفیت جدید کشت صرفهجویی شده، قابل توجه است و نشان میدهد این مسیر میتواند بخشی از راهکار سازگاری کشاورزی با شرایط کمآبی باشد.
آنجفی تاکید کرد: باید سازوکارهای لازم برای توسعه این روش با سرعت بیشتری فراهم شود تا بتوانیم اهداف پیشبینیشده در برنامه هفتم پیشرفت برای خوداتکایی شکر کشور را محقق کنیم.
استفاده از ظرفیت صنایع نیشکری برای توسعه کشت پاییزه
معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی دیگر از مسیرهای جدید پیشرو را استفاده از ظرفیت کامل کشت و صنعتها و صنایع نیشکری عنوان کرد و گفت: در آینده نزدیک باید به سمتی حرکت کنیم که از ظرفیت کشت و صنعتها و صنایع نیشکری نیز برای توسعه کشت چغندرقند استفاده شود.
وی افزود: تعدادی از کارخانهها این امکان را دارند که چغندرقند پاییزه را دریافت و فرآوری کنند و باید از این ظرفیت برای توسعه کشت استفاده شود.
آنجفی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در وزارت جهاد کشاورزی، در همین حال بر موضوع تامین منابع مالی، توسعه ترویج و آموزش و ایجاد باور و عزم مشترک برای یافتن راهکار در شرایط بحران آب مربوط برای تولید و تامین شکر مورد نیاز کشور تاکید کرد.
وی با اشاره به نقش تحقیقات در افزایش بهرهوری نیز گفت: در مجموعه موسسه تحقیقات و میان پژوهشگران کشور اقدامات بسیار خوبی در زمینه ارقام و افزایش بهرهوری انجام شده است.
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