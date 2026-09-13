به گزارش خبرنگار مهر، ۱۶۰۰ بسته تحصیلی در قالب پویش «جشن عاطفه‌ها» با مشارکت خیرین و همکاری مسئولان شهرستانی و استانی تهیه شده و با هدف تأمین بخشی از نیازهای آموزشی دانش‌آموزان کم‌برخوردار در آستانه سال تحصیلی جدید در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل جلیلی امام جمعه اهر، صبح یکشنبه با حضور در محل اجرای این طرح از روند آماده‌سازی و توزیع بسته‌های تحصیلی بازدید کرد.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از دانش‌آموزان نیازمند اظهار کرد: کمک به تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان، اقدامی ارزشمند در مسیر حمایت از آینده‌سازان جامعه است و مشارکت خیرین و مردم در این زمینه می‌تواند بخشی از دغدغه خانواده‌های کم‌برخوردار را در آغاز سال تحصیلی کاهش دهد.

امام جمعه اهر افزود: فراهم کردن زمینه تحصیل مناسب برای همه دانش‌آموزان، مسئولیتی اجتماعی است و تداوم این اقدامات می‌تواند به تقویت فرصت‌های آموزشی و جلوگیری از ایجاد فاصله میان دانش‌آموزان در برخورداری از امکانات تحصیلی کمک کند.

توزیع این ۱۶۰۰ بسته تحصیلی در آستانه سال تحصیلی جدید، با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و کاهش بخشی از هزینه‌های تحصیلی خانواده‌های کم‌برخوردار انجام می‌شود.