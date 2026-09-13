«دورافتاده» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای، فیلم کوتاه «دورافتاده» به تهیهکنندگی فاطمه مختاری و نویسندگی و کارگردانی سعید خواجهنوری، پس از پایان مراحل فنی آماده حضور در مسیر اکران و جشنوارههای سینمایی شده است.
در این فیلم کوتاه محمدباقر ایرانژاد، مریم معین و محسن فاضل به ایفای نقش پرداختهاند.
«دورافتاده» داستان پیرمردی است که پس از مفقود شدن فرزندش در مسیر فرار از جنگ، برای همسرش نامههایی مینویسد تا امید را در دل او زنده نگه دارد. اما در پس این نامهها، روایتی پنهان شکل میگیرد که پیرمرد را با حقیقتی تلخ درباره جنگ، فقدان و امید روبهرو میکند.
از دیگر عوامل «دورافتاده» میتوان به برنامهریز و مدیر تولید: نوید همایونی، منشی صحنه: سیمین آزادی، گروه کارگردانی: پگاه نفری-شایان خوشنظر و احسان کریمی، فیلمبردار: مجید قربانیفر، دستیاران فیلمبردار: امید آجودانیان-ثمین علیان-نیما محمدی و رضا حمزهزاده، تدوینگر و طراح تیتراژ: سعید قندهاری، صدابردار: علی حجازی، دستیار صدابردار: کیارش حجازی، طراح صحنه: وحید خدادادی، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق و علی سوهانی، صداگذار در استودیو صدا پونیکا: محمدعلی محرمی، اصلاح رنگ: محمد سخنور، طراح گریم: علی رحیمزاده، ، مجری گریم: نرگس کسراییان، طراح لباس: سعید خواجهنوری، دستیار طراح لباس: رستا گلی، ساخت موسیقی پایانی تیتراژ: امید آبادچی، سینه موبیل: مهدی یوسفی، تجهیزات: صادق داوری، مترجم: سپیده خلیلی، عکاس پشت صحنه: حیدرعلی باستانی، طراح پوستر: شهروز شیعی، تایپوگرافی: مهربان باهنر، مدیر تدارکات: فاطمه مهدیزاده، تدارکات: کیارش اصلانی و مهدی روزیفر، حمل و نقل: محمدرضا لطفی و رسول شمس، مسئول لوکیشن: مهدی بدیهیان، و مشاور رسانهای: سیدمحمدصادق سیادت اشاره کرد.
پخش بینالملل فیلم کوتاه «دورافتاده» نیز همزمان با پایان مراحل فنی آغاز شده و این اثر در مسیر حضور در جشنوارهها و رویدادهای سینمایی بینالمللی قرار گرفته است.
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