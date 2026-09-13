به گزارش خبرگزاری مهر، رسول جماعتی در آیین آغاز مانور بازگشایی و بازدید از مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک کرج با اشاره به اینکه ۹۵ درصد مدارس کشور آماده بازگشایی هستند، گفت: پنج درصد باقی مانده نیز بر اساس فرآیند پروژه مهر ۱۴۰۵ دارای نواقصی هستند که در مدت باقی مانده برطرف می شود.

مدیرکل آموزش دبستانی معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: مانور پروژه مهر در واقع آزمون آمادگی مدارس برای استقبال از دانش آموزان ایران عزیز در سال تحصیلی جدید است.



وی افزود: فرآیند پروژه مهر با هدف آماده‌سازی مدارس، ساماندهی ظرفیت‌های آموزشی و تقویت هماهنگی های برون سازمانی برای بازگشایی مطلوب مدارس به اجرا در می آید.



جماعتی یادآور شد: در پروژه مهر در کنار آماده‌سازی فضای فیزیکی مدارس به دنبال ساماندهی نیروی انسانی، ثبت‌نام و کلاس‌بندی دانش‌آموزان، تجهیز فضاهای آموزشی، ارتقای ایمنی و بهداشت، توسعه زیرساخت‌های فناوری و اجرای برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی نیز هستیم.



وی افزود: هدف وزارت آموزش و پرورش در تابستان این است که شرایط مطلوب را درفرآیند مهم پروژه مهر برای حضور دانش آموزان و معلمان و اولیا در مدارس کشور با رویکرد مهری همراه با نشاط و آرامش به وجود آورد.



جماعتی یادآورشد: انگیزه بخشی، امید آفرینی و تقویت روحیه همدلی و وحدت در کنار عدالت گستری و ارتقای کیفیت بخشی در فرآیند تعلیم و تربیت از اهداف مهمی است که وزارت آموزش و پرورش در قالب پروژه مهر به دنبال تحقق آن در همه مدارس کشور است.



مانور بازگشایی مدارس برای استقبال از مهر



مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز نیز اعلام کرد: مانور ۲ روزه بازگشایی مدارس با محوریت « عدالت، کیفیت ، هویت » در راستای فرآیند پروژه مهر ،آغاز سال تحصیلی جدید و استقبال از دانش آموزان در اول مهرماه در این استان کلید خورد.



فرزاد شعبانی با اشاره به اینکه پروژه مهر مهم‌ترین برنامه ملی در آستانه سال تحصیلی و نماد هم‌افزایی، برنامه‌محوری، انسجام‌بخشی و اقتدار نظام تعلیم و تربیت است، افزود: در این پروژه مهم بهره گیری از تمام ظرفیت‌های سازمانی و میدانی برای رقم‌زدن آغاز شایسته سال تحصیلی در دستور کار است.



وی خاطرنشان کرد: این مانوراستانی برای استقبال از دانش آموزان، ارزیابی میزان آمادگی مدارس،هماهنگی اجرایی، احصای کاستی‌ها و رفع نواقص پیش از ورود دانش‌آموزان به مدارس و مرور فرآیندهای آغاز سال تحصیلی اجرایی شده است که باید با رویکردی دقیق، میدانی و مساله‌محور دنبال شود.



مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: فراهم کردن محیطی امن، با نشاط و با کیفیت برای دانش آموزان از جمله اهداف مهم این مانور است که امروز و ۲۹ شهریورماه در قالب پروژه مهر ۱۴۰۵ در مدارس دولتی و غیر دولتی استان البرز برگزار شد.

