به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق حاتمی، رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل با اشاره به ضرورت نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده گفت: تسهیلات فعلی نوسازی به دلیل سنگینی اقساط، برای بسیاری از مالکان موتورسیکلت‌های فرسوده، به‌ویژه افرادی که از این وسیله به‌عنوان ابزار کار استفاده می‌کنند، کافی و قابل پرداخت نیست.

وی در برنامه تلویزیونی درباره آمار موتورسیکلت‌های فرسوده کشور اظهار کرد: آماری که درباره وجود حدود ۱۱ میلیون موتورسیکلت اعلام شده، بر اساس اطلاعات موجود و پلاک‌هایی است که در سال‌های گذشته صادر شده است.

حاتمی افزود: با توجه به اینکه تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ متوقف شد، از آن زمان تاکنون نزدیک به پنج میلیون دستگاه موتورسیکلت جدید تولید شده است. بر اساس آمار موتورسیکلت‌های در حال تردد، می‌توان تعداد موتورسیکلت‌های فرسوده را حدود ۷ تا ۸ میلیون دستگاه در نظر گرفت.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ادامه داد: موتورسیکلت‌های انژکتوری با سن کمتر از ۱۲ سال، در حال حاضر در زمره موتورسیکلت‌های فرسوده قرار نمی‌گیرند؛ بنابراین تمرکز اصلی در حوزه نوسازی باید بر همان ۷ تا ۸ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده‌ای باشد که آمار آن وجود دارد.

حدود ۵ میلیون موتورسیکلت کارت سوخت فعال دارند

وی با اشاره به وضعیت کارت سوخت موتورسیکلت‌ها گفت: در حال حاضر حدود پنج میلیون موتورسیکلت کارت سوخت دارند و از طریق این کارت‌ها سهمیه سوخت دریافت می‌کنند.

حاتمی با بیان اینکه کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی از اهداف اصلی برنامه نوسازی است، اظهار کرد: در این راستا تلاش داریم از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت استفاده کنیم.

وی افزود: در این قوانین، موضوع صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی و ارائه مشوق‌هایی از محل صرفه‌جویی حاصل از نوسازی و کاهش مصرف سوخت پیش‌بینی شده است و تلاش داریم از این ظرفیت قانونی برای سرعت بخشیدن به نوسازی موتورسیکلت‌ها استفاده کنیم.

طرح نوسازی ۲۰ هزار موتورسیکلت در کلان‌شهرها

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل از همکاری با سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و انجمن‌های مرتبط برای نوسازی موتورسیکلت‌ها خبر داد و گفت: سال گذشته طرحی برای نوسازی ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده در کلان‌شهرها و همچنین موتورسیکلت‌های فعال در سکوهای حمل‌ونقل و کاری منعقد کردیم.

حاتمی ادامه داد: این طرح قرار است با استفاده از ظرفیت گواهی صرفه‌جویی پیش برود و امیدواریم با تعیین تکلیف فرآیند صدور این گواهی‌ها، اجرای طرح سرعت بیشتری بگیرد.

وی با اشاره به تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: بخشی از اجرای طرح به موضوع تشکیل این سازمان معطوف شد و در حال حاضر نیز بازنگری‌هایی در حال انجام است تا فرآیند اجرایی صدور گواهی صرفه‌جویی مرتبط با نوسازی موتورسیکلت‌ها آغاز شود.

حاتمی تأکید کرد: منتظر تعیین تکلیف این موضوع هستیم و امیدواریم بتوانیم فرآیند نوسازی موتورسیکلت‌های فعال در سکوهای حمل‌ونقل و کاری را با استفاده از این ظرفیت سرعت دهیم.

تسهیلات فعلی سنگین است، اما نوسازی متوقف نشده است

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل درباره تسهیلات پرداختی برای نوسازی موتورسیکلت‌ها نیز گفت: درباره سنگین بودن اقساط این تسهیلات، نکته مطرح‌شده درست است، اما ما تلاش کرده‌ایم از منابع موجود استفاده کنیم.

وی افزود: اگر فردی در شرایط فعلی امکان پرداخت اقساط را دارد، بهتر است از این فرصت برای نوسازی موتورسیکلت خود استفاده کند و فرآیند نوسازی متوقف نشود؛ هرچند استفاده از گواهی صرفه‌جویی می‌تواند سرعت بسیار خوبی به این فرآیند بدهد.

حاتمی تصریح کرد: ارائه مشوق‌های بلاعوض و تحویل موتورسیکلت جایگزین در ازای صرفه‌جویی ایجادشده در مصرف سوخت، می‌تواند منافع قابل توجهی برای کشور داشته باشد؛ چراکه علاوه بر کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا نیز به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند و در نهایت نوسازی ناوگان موتورسیکلت‌ها نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

وی گفت: این موضوع در دست انجام است و امیدواریم بتوانیم فرآیند جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده را سرعت دهیم؛ با این حال، تا زمان تعیین تکلیف گواهی‌های صرفه‌جویی، فرآیند نوسازی را متوقف نکرده‌ایم و تلاش کرده‌ایم با ارائه تسهیلات جایگزینی از محل ماده ۱۰، روند نوسازی را ادامه دهیم.

نوسازی موتورسیکلت‌های پلتفرمی در اصفهان

حاتمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: طرح نوسازی موتورسیکلت‌های مورد استفاده برای کار در شهر اصفهان اجرا شده است و در حال حاضر نیز نوسازی موتورسیکلت‌های فعال در دو پلتفرم مطرح کشور در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این طرح، موتورسیکلت‌ها و راکبان آنها برای جایگزینی معرفی می‌شوند و برای نوسازی موتورسیکلت‌های فعال در این دو پلتفرم نیز فراخوان داده شده است.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل خاطرنشان کرد: این طرح مورد استقبال قرار گرفته و مشارکت خوبی در آن شکل گرفته است. امیدواریم با صدور گواهی‌های صرفه‌جویی و استفاده از مشوق‌های مرتبط با صرفه‌جویی سوخت، بتوانیم این فرآیند را تسهیل و سرعت نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده را بیشتر کنیم.