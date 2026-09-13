متون پذیرفته شده رویداد «ایران دخت» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، از بین متون نمایشی بخش نمایش‌های کوتاه رسیده به دبیرخانه رویداد ملی «ایران دخت» و بازخوانی این آثار توسط کارشناسان، تعداد ۲۲ اثر به مرحله ارزیابی آثار راه یافته‌اند.

فهرست متون پذیرفته شده بخش نمایش‌های صحنه‌ای به شرح زیر است:

نمایش «آرزوی بهار»، کارگردان: مرسانا برزگر، استان خراسان رضوی

نمایش «دختر سیمرغ»، کارگردان: پردیس و ستایش حسین زاده، استان تهران

نمایش «حماسه زنان بی مرز»، کارگردان: سیما سهرابی، استان تهران

نمایش «افسانه واقعیت»، کارگردان: ساناز شبیکه، استان فارس

نمایش «شاماران»، کارگردان: شبنم تاجیک و محدثه زکالاب، استان هرمزگان

نمایش «نقل تکرار تاریخ»، کارگردان: هلیا جعفری، استان ایلام

نمایش «ترنگ»، کارگردان: فاطمه سلمانی، استان تهران

نمایش «نبض سیاه»، کارگردان: وجیهه فضلعلی، استان همدان

نمایش «شام آخر»، کارگردان: فاطمه جعفری، استان چهارمحال و بختیاری

نمایش «قایم موشک»، کارگردان: حنانه حدادی مخصوص، استان تهران

نمایش «به وقت میقات»، کارگردان: ربنّا مهناز ده بزرگی، استان فارس

نمایش «خبرنگار غیر اعزامی»، کارگردان: سارا اسلامی، استان تهران

نمایش «بازگشت»، کارگردان: مریم حضوری، استان تهران

نمایش «نائیریکا»، کارگردان: سمیه سادات وصالی، استان تهران

نمایش «روبابو»، کارگردان: طاهره قادری، استان تهران

نمایش «آرش تیرانداز»، کارگردان: افسانه هنرور، استان تهران

نمایش «به روایت مریم»، کارگردان: فریده کشاورز، استان فارس

نمایش «شب هزار و یکم»، کارگردان: فاطمه مرادی، استان تهران

نمایش «رها»، کارگردان: فاطیما چهاردولی، استان تهران

نمایش «سردار کوچک خرمشهر»، کارگردان: محبوبه عدالت پور، استان اصفهان- آران بیدگل (مشروط)

نمایش «گناه شور»، کارگردان: محبوبه عدالت پور، استان اصفهان- آران بیدگل (مشروط)

نمایش «آوای البرز»، کارگردان: سودابه گودرزی، استان تهران (مشروط)

همچنین فهرست طرح‌های پذیرفته شده بخش نمایش‌های صحنه‌ای (مبتنی بر طراحی حرکت) که به مرحله ارزیابی آثار راه یافته‌اند بدین شرح است:

نمایش «ضیافت ملکه»، کارگردان: حدیقه حیدری و فاطمه طاهری نسب، استان تهران

نمایش «سمفونی صلح»، کارگردان: مونا نویدی راد، استان تهران

نمایش «کوچ دل»، کارگردان: مهشید شهریارپور و مریم صدری، استان تهران

نمایش «مما»، کارگردان: سبا رضایی، استان تهران

نمایش «ایران دخت»، کارگردان: سمیه گلباز، استان تهران

نمایش «چندساعت بیشتر نمانده»، کارگردان: شکیبا سروش نیا، استان تهران

نمایش «آتریا»، کارگردان: فاطمه سارنج، استان تهران

نمایش «هوربان»، کارگردان: فاطمه خلیلی، استان تهران

نمایش «باز آمدم»، کارگردان: هلیا عرفانیان، استان تهران

نمایش «هلال مادری»، کارگردان: سیده مریم هاشمی فرد، استان بوشهر

نمایش «دتیل سیمانی»، کارگردان: مینا سپهوند، استان لرستان

نمایش «سوترا»، کارگردان: شکوفه درویش اولادی، استان هرمزگان

نمایش «خون بس»، کارگردان: فرشته قادری، استان چهار محال و بختیاری

نمایش «سرزمینم»، کارگردان: شهره خاتون، استان مازندران

نخستین رویداد ملی «ایران دخت» به دبیری مریم شعبانی آذر سال جاری در تهران برگزار می‌شود.