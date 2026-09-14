فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تکلیف تعیین‌شده برای اسقاط خودرو در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه، یک تکلیف ۵۰۰ هزار دستگاهی را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: آیین‌نامه‌ای که برای اجرای این قانون داشتیم، مربوط به سال ۱۴۰۲ بود، اما با توجه به تغییراتی که در محیط اقتصاد کلان کشور رخ داد، موضوع اسقاط خودرو با چالش‌هایی مواجه شد و عملاً میزان اسقاط خودرو که به صورت روزانه انجام می‌شد، به حدود ۳۰۰ دستگاه کاهش یافته بود.

رئیس هیئت عامل ایدرو ادامه داد: از مدت‌ها قبل، با همکاری ۲۰ دستگاه اجرایی مختلف، نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های دستگاه‌های مرتبط دریافت و آیین‌نامه جدید تدوین شد و آیین‌نامه جدید به تصویب هیئت وزیران رسید و از ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ جایگزین آیین‌نامه قبلی و اصلاحاتی نیز در آن ایجاد شد.

اسقاط روزانه بیش از ۲ هزار خودرو

مقیمی با بیان اینکه پس از اجرای آیین‌نامه جدید، آهنگ اسقاط خودرو رشد کرده است، گفت: در حال حاضر روزانه بیش از ۲ هزار دستگاه خودرو اسقاط می‌شود و شرایط برای متقاضیان اسقاط خودرو نیز فراهم شده است.

وی با اشاره به آثار اجرای طرح اسقاط خودرو بر مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا تصریح کرد: اسقاط خودرو در موضوع مصرف سوخت و کاهش آلایندگی هوا نقش دارد. با آیین‌نامه جدید و عملکردی که در این زمینه داشتیم، تلاش کردیم هم اهداف برنامه هفتم توسعه را محقق کنیم و هم به کاهش مصرف سوخت کمک کنیم.

رئیس هیئت عامل ایدرو ادامه داد: با جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو، چه در بخش سواری و چه در بخش خودروهای تجاری، مسافری، باری و موتورسیکلت، بسته به نوع وسیله نقلیه‌ای که جایگزین می‌شود، حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش مصرف سوخت خواهیم داشت.

مقیمی خاطرنشان کرد: این موضوع برای اقتصاد کشور اتفاق خوبی است و در عین حال، یک تکلیف قانونی نیز به شمار می‌رود.