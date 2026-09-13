۲۹ مددجوی زندانی سمنان مشمول ارفاقات قانونی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی گلی عصر یکشنبه در بازدید زندان مرکزی سمنان و گفتگو چهره به چهره با مددجویان، بیان کرد: طی این بازدید درخواستهای قضایی ۲۹ نفر از مددجویان مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از احراز شرایط قانونی، برای ۱۲ نفر دستور پایان حبس صادر شد و ۱۷ نفر دیگر نیز از مرخصی بهرهمند شدند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با تأکید بر ضرورت رسیدگی مستمر به وضعیت زندانیان، اظهار کرد: حضور مسئولان قضایی در زندان و گفتگو مستقیم با مددجویان فرصت مناسبی برای بررسی بدون واسطه مسائل و شناسایی مواردی که میتوان در چارچوب قانون برای رفع مشکلات و استفاده از ظرفیتهای قانونی اقدام کرد.
گلی با اشاره به اینکه کاهش جمعیت کیفری از سیاستهای مهم دستگاه قضایی استان است، تاکید کرد: کاهش جمعیت زندانیان نباید صرفاً با کاهش آمار سنجیده شود، بلکه باید با رعایت حقوق بزه دیدگان، حفظ امنیت جامعه و بررسی دقیق شرایط هر پرونده، زمینه بهرهمندی افراد واجد شرایط از ارفاقات و ظرفیتهای قانونی فراهم شود.
وی ادامه داد: تصمیمگیری درباره وضعیت زندانیان نیازمند بررسی دقیق پرونده و شرایط فردی و قضایی آنان است و تلاش میکنیم با حضور میدانی و ارتباط مستقیم با مددجویان، موارد قابل پیگیری را شناسایی و در سریعترین زمان ممکن و در حدود اختیارات قانونی درباره آنها تصمیمگیری شود.
دادستان سمنان همچنین اصلاح و باز اجتماعی شدن زندانیان را از دیگر محورهای مورد توجه دستگاه قضایی دانست و افزود: رویکرد دستگاه قضایی در حوزه زندانها صرفاً ناظر بر تحمل کیفر نیست و اصلاح و تربیت، کاهش آسیبهای ناشی از حبس و فراهم کردن زمینه بازگشت سالم افراد واجد شرایط به جامعه نیز مورد توجه قرار دارد.
گلی خاطرنشان کرد: رسیدگی به مسائل زندانیان و ارتباط مستقیم با آنان، علاوه بر شناسایی و رفع مشکلات قضایی، میتواند در کاهش دغدغههای مددجویان و خانوادههای آنان موثر باشد و به اجرای سیاستهای دستگاه قضایی در زمینه کاهش جمعیت کیفری و باز اجتماعی شدن زندانیان کمک کند.
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