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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۸

قهرمان ملی هندبال ساحلی تجلیل شد

قهرمان ملی هندبال ساحلی تجلیل شد

بوشهر- «علیرضا علی‌پور» عضو تیم ملی هندبال ساحلی ایران از بخش ارم تنگستان با حضور مسئولان این بخش تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست شورای اداری بخش که عصر یکشنبه با حضور بخشدار ارم، شهردار تنگ ارم و سایر اعضای شورای اداری برگزار شد، از «علیرضا علی‌پور»، ورزشکار توانمند و عضو تیم ملی هندبال ساحلی ایران، تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم، سید حسین جعفری بخشدار ارم ضمن اهدای لوح تقدیر و هدیه به این ورزشکار ملی‌پوش، از تلاش‌ها، پشتکار و افتخارآفرینی‌های ارزنده وی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی قدردانی کرد و وی را مایه مباهات منطقه و جوانان بخش ارم دانست.

گفتنی است، از زمان انتصاب بخشدار جدید بخش ارم، این رویکرد در دستور کار قرار گرفته است که در هر جلسه شورای اداری، از قهرمانان ملی و بین‌المللی رشته‌های مختلف ورزشی و همچنین نخبگان علمی منطقه که افتخارآفرینی کرده‌اند، تجلیل و تقدیر به عمل آید.

این اقدام با هدف ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی، ایجاد انگیزه در میان جوانان و نوجوانان منطقه و ترویج فرهنگ قدرشناسی از نخبگان محلی انجام می‌شود.

علیرضا علی‌پور پیش از این نیز افتخارات بزرگی برای کشور، استان و منطقه کسب کرده است که از جمله آن‌ها کسب چندین عنوان قهرمانی کشوری با تیم باشگاهی، کسب دو عنوان قهرمانی و یک عنوان سومی در جام ملت‌های آسیا و کسب مدال برنز در جام ملت‌های جهان می‌توان اشاره کرد .

کد مطلب 6946236

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