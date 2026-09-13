قهرمان ملی هندبال ساحلی تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست شورای اداری بخش که عصر یکشنبه با حضور بخشدار ارم، شهردار تنگ ارم و سایر اعضای شورای اداری برگزار شد، از «علیرضا علیپور»، ورزشکار توانمند و عضو تیم ملی هندبال ساحلی ایران، تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم، سید حسین جعفری بخشدار ارم ضمن اهدای لوح تقدیر و هدیه به این ورزشکار ملیپوش، از تلاشها، پشتکار و افتخارآفرینیهای ارزنده وی در عرصههای ملی و بینالمللی قدردانی کرد و وی را مایه مباهات منطقه و جوانان بخش ارم دانست.
گفتنی است، از زمان انتصاب بخشدار جدید بخش ارم، این رویکرد در دستور کار قرار گرفته است که در هر جلسه شورای اداری، از قهرمانان ملی و بینالمللی رشتههای مختلف ورزشی و همچنین نخبگان علمی منطقه که افتخارآفرینی کردهاند، تجلیل و تقدیر به عمل آید.
این اقدام با هدف ارج نهادن به سرمایههای انسانی، ایجاد انگیزه در میان جوانان و نوجوانان منطقه و ترویج فرهنگ قدرشناسی از نخبگان محلی انجام میشود.
علیرضا علیپور پیش از این نیز افتخارات بزرگی برای کشور، استان و منطقه کسب کرده است که از جمله آنها کسب چندین عنوان قهرمانی کشوری با تیم باشگاهی، کسب دو عنوان قهرمانی و یک عنوان سومی در جام ملتهای آسیا و کسب مدال برنز در جام ملتهای جهان میتوان اشاره کرد .
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