لیگ برتر هندبال مردان با حضور ۱۱ تیم قرعه کشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی سی و نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان با حضور علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال، روسا و مربیان باشگاهها، پیشکسوتان و داوران در سالن آکادمی کمیته المپیک برگزار شد.

سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان با وجود وقفه به دلیل حضور تیم ملی در بازیهای کشورهای اسلامی و قهرمانی آسیا و عبور از جنگ رمضان توانست مسابقات خود را با برگزاری تمامی بازیها به صورت متمرکز به پایان برساند. تیم هندبال استقلال کازرون با ۳۱ امتیاز و ۱۴ پیروزی پیاپی قهرمان فصل قبل لیگ برتر هندبال مردان شد.

علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال در این مراسم گفت: شرایط کشور شرایط خاصی است و در جنگ نابرابری قرار گرفته ایم. واقعا فعالیت در تمامی عرصه ها سخت است و بسیاری از صنایعی که در این رشته تیم دارند در جنگ مورد حمله قرار گرفته اما در کنار هندبال قرار گرفته اند.

وی افزود: در این دوره بعد از سالها دو کلانشهر مشهد و تبریز در لیگ برتر نماینده دارند. باشگاه نفت دو نماینده در لیگ خواهد داشت.

سعید ولدخانیان رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال هم گزارشی از روند بازیهای فصل قبل ارائه کرد و گفت: روند بازیهای امسال به شکل پلی آف برگزار خواهد شد و هشت تیم اول به این شکل بازیها را ادامه می دهند. تا زمان قرعه کشی ۱۱ تیم حضور دارند اگر بیش از یک تیم به ترکیب تیم ها اضافه شود برنامه جدید ارائه خواهد شد.

مراسم قرعه کشی سی و نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان به این ترتیب برگزار و اعلام شد.

۱- نام آوران مشهد

۲- صنعت مس کرمان

۳- سپاهان نوین اصفهان

۴ - نفت امیدیه

۵- پرواز هوانیروز

۶- مقاومت شهرداری تبریز

۷ - نیروی زمینی ارتش

۸- نفت و گاز گچساران

۹- استقلال کازرون

۱۰- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

۱۱- میدکو فراور زرند