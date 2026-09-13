ایوب کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی پنج ماهه نخست سال جاری، ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان کرمانشاه در مجموع ۱۱۷ هزار و ۶۰۲ سفر انجام داده و در جریان این سفرها یک میلیون و ۱۷۷ هزار مسافر جابه‌جا شده‌اند.

وی افزود: از مجموع سفرهای انجام‌شده، ۲۲ هزار سفر مربوط به ناوگان اتوبوسی بوده که طی آن ۴۶۸ هزار مسافر در مسیرهای مختلف جابه‌جا شده‌اند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه ادامه داد: ناوگان مینی‌بوسی با انجام بیش از ۴۵ هزار سفر، بیشترین تعداد سفر را در میان انواع ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان به خود اختصاص داده است.

کریمی تصریح کرد: در این مدت ۵۵۳ هزار مسافر با ناوگان مینی‌بوسی استان جابه‌جا شده‌اند که سهم قابل توجهی از مجموع جابه‌جایی مسافران در پنج ماه نخست سال را شامل می‌شود.

وی گفت: در بخش ناوگان سواری نیز ۵۰ هزار سفر به ثبت رسیده و طی این سفرها ۱۵۶ هزار مسافر جابه‌جا شده‌اند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برآیند عملکرد ناوگان اتوبوسی، مینی‌بوسی و سواری در پنج ماه نخست امسال، انجام ۱۱۷ هزار و ۶۰۲ سفر و جابه‌جایی بیش از یک میلیون و ۱۷۷ هزار مسافر بوده است.

کریمی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل مسافری افزود: سامانه ۱۴۱ به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت شکایات، انتقادات، پیشنهادها و گزارش‌های شهروندان در حوزه حمل‌ونقل مسافر است.

وی در پایان از مسافران خواست موارد و مشکلات مربوط به خدمات حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای را از طریق این سامانه اعلام کنند تا موضوعات مطرح‌شده مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.