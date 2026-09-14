آیا امسال دانش آموزان در مدرسه «شیر» می خورند!

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع توزیع شیر در مدارس، یکی از برنامه های حمایتی دولت از سلامت آینده سازان جامعه است که متاسفانه در سالهای گذشته به دلایل مختلف از مرحله اجرا باز مانده است.
این در حالی است که تامین یک نوبت شیر پاستوریزه به صورت روزانه در سطح مدارس کشور، چندان هم مشکل نیست و دولت می تواند با اختصاص ردیف بودجهای؛ این موضوع را حل و فصل کند.
با توجه به افزایش قیمت محصولات لبنی، متاسفانه خیلی از خانوادهها، خرید این قبیل محصولات را از سبد غذایی خود حذف کردهاند و همین موضوع؛ دولت را مجاب می سازد که حداقل به کمک خانواده ها بیاید و یک نوبت شیر در طول روز در اختیار دانش آموزان قرار دهد.
شیر مدارس به طور مستقیم با سلامت دانشآموزان ارتباط دارد
علیاصغر باقرزاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به بلاتکلیفی قرارداد تامین شیر مدارس با تولیدکنندگان، گفت: ۱۵ هزار میلیارد تومان برای توزیع شیر مدارس اختصاص یافته است اما این اعتبار زمانی میتواند اثر خود را نشان دهد که فرآیند اجرایی آن هم بهموقع انجام شود؛ نمیتوان اعتبار داشت اما هنوز تولیدکننده نداند چه میزان شیر و برای چند نوبت باید تولید و تحویل دهد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود، تعداد نوبتهای توزیع شیر است. اگر برنامه مشخصی برای تعداد دفعات توزیع وجود نداشته باشد، هم تولیدکننده امکان برنامهریزی دقیق ندارد و هم نمیتوان ارزیابی کرد که این طرح تا چه اندازه به هدف تغذیهای و سلامت دانشآموزان نزدیک شده است.
باقرزاده با تأکید بر اینکه شیر مدارس به طور مستقیم با سلامت دانشآموزان ارتباط دارد، تصریح کرد: در این طرح فقط بحث رساندن شیر به مدرسه مطرح نیست؛ کیفیت، سلامت محصول، شرایط نگهداری و زنجیره توزیع نیز اهمیت دارد و باید از ابتدا برای همه این موارد سازوکار مشخصی وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: تأخیر در قراردادها میتواند زمان اجرای طرح را تحت تأثیر قرار دهد و این قابل قبول نیست که با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، هنوز بخشهایی از فرآیند تامین مشخص نباشد. اگر مشکلی در قیمتگذاری، تامین شیر خام یا بستهبندی وجود دارد، باید پیش از شروع توزیع برای آن تصمیمگیری شود.
وی گفت: از طرف دیگر، نباید برای جبران تاخیر، کیفیت محصول یا استانداردهای سلامت فدای سرعت شود. دانشآموزان باید هم بهموقع شیر دریافت کنند و هم از محصولی سالم و استاندارد برخوردار باشند.
باقرزاده تأکید کرد: وزارت آموزشوپرورش باید هرچه سریعتر تکلیف قراردادها، حجم سفارش و تعداد نوبتهای توزیع را روشن کند تا اعتبار ۱۵ همتی که برای این طرح در نظر گرفته شده، در نهایت به یک برنامه واقعی و مؤثر در حوزه سلامت و تغذیه دانشآموزان تبدیل شود.
۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه شیر مدارس
در همین حال، علی فرهادی، سخنگوی وزارتآموزش و پرورش گفت: برای تأمین شیر مدارس در سال تحصیلی جدید، ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
وی افزود: بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار، تعیین نرخ خرید شیر دانشآموزی به استانداریها واگذار میشود و هر استان با نظارت استاندار، نرخ را تعیین و قرارداد تأمین شیر را با نزدیکترین شرکتهای معتبر مورد تأیید وزارت بهداشت منعقد خواهد کرد.
احیا طرح تغذیه رایگان
حسین اسداللهی، دبیر کمیته ملی شیر مدارس، از اولویت توزیع شیر مدرسه از ابتدای مهر ماه خبر داد و گفت: امسال پس از سالها، طرح تغذیه رایگان احیا میشود و در کنار شیر، مکملهای تغذیهای سلامتمحور نیز توزیع خواهد شد.
این اظهارات از سوی مسئولان دولتی، در حالی مطرح می شود که اتحادیه تعاونی های لبنی، مدعی شده که هنوز از انعقاد قرارداد برای توزیع شیر در مدارس خبری نیست.
در صورتی که هفته آینده شاهد بازگشایی مدارس خواهیم بود و اگر قرار بر توزیع شیر در مدارس است، می بایست اقدامات اجرایی لازم انجام می شد.
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