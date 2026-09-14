اصابت موشک پدافند عربستان به یک مسجد در این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی یمنی در گفتگو با خبرگزاری سبأ تاکید کرد که ادعاهای رسانه های سعودی درباره اصابت موشک یمن به یک مسجد عاری از صحت است.

وی اضافه کرد: آثاری که موشک های یمنی برجای می گذارند کاملا مشخص است و آنچه که عربستان ادعا می کند نتیجه اصابت یکی از موشک های پدافند هوایی این کشور در جریان شکست عملیات رهگیری موشک های یمنی بوده است.

لازم به ذکر است که در سایه پیشروی های منحصر به فرد نیروهای یمنی در داخل این کشور مقابل مزدوران سعودی، محافل رسانه ای ریاض با طرح چنین ادعاهایی به دنبال تحت الشعاع قرار دادن دستاوردهای صنعا هستند.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار گرفتن انبارهای سلاح و اتاق های عملیات پایگاه نظامی شروره عربستان خبر داده بود. وی گفت که این عملیات با استفاده از موشک های بالستیک و پهپادها صورت گرفته است.