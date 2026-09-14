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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۵

زلزله ۴.۲ و ۳.۸ ریشتری در حوالی ریوش خراسان رضوی

زلزله ۴.۲ و ۳.۸ ریشتری در حوالی ریوش خراسان رضوی

مشهد- دو زمین لرزه به بزرگی ۴.۲ و ۳.۸ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، حوالی ریوش در خراسان رضوی را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح دوشنبه دو زمین لرزه به بزرگی ۴.۲ و ۳.۸ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، حوالی ریوش در خراسان رضوی را لرزاند.

این زمین‌لرزه‌ها، ساعت ۰۵:۰۸ و ۵:۴۱ صبح امروز دوشنبه ۲۳ شهریور، روی داده است.

کد مطلب 6946467

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