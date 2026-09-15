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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

محموله یک تنی مخدر روانگردان در ارومیه توقیف شد

محموله یک تنی مخدر روانگردان در ارومیه توقیف شد

ارومیه - فرمانده مرزبانی فراجا از کشف یک تن مواد مخدر از نوع روان‌گردان توسط مرزبانان هنگ مرزی ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در این زمینه اظهارکرد: در پی کسب اطلاعاتی درباره قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله‌ای سنگین از مواد مخدر روان‌گردان از مسیرهای مرزی، مرزبانان غیور هنگ مرزی ارومیه با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، این محموله را شناسایی و تحت کنترل قرار دادند.

وی افزود: با هدایت دقیق و اجرای کمین، مرزبانان موفق شدند یک هزار کیلوگرم مخدر روان‌گردان را کشف و ضبط کنند.

️فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: در این عملیات، تعداد یک قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

️سردار جاویدان با تأکید بر عزم جدی مرزبانان در مبارزه با قاچاق مواد مخدر خاطرنشان کرد: مرزبانان با هوشیاری کامل و اشراف اطلاعاتی، اجازه هیچ‌گونه فعالیتی به قاچاقچیان و شبکه‌های مافیایی نخواهند داد و با تمام توان از مرزهای کشور حراست می‌کنند.

کد مطلب 6947678

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