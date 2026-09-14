جایزه ادبی یوسف به ایستگاه پانزدهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان پانزدهمین دوره جایزه ادبی یوسف در حوزه داستان کوتاه دفاع مقدس و مقاومت، ویژه استان تهران منتشر شد. محمد جواد شادانلو دبیر اجرایی این جشنواره با اعلام این خبر گفت: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در سه رده سنی کودک، نوجوان و بزرگسال و در محورهای: دفاع مقدس هشت‌ساله، جنگ تحمیلی ۱۲روزه، جنگ رمضان و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به دبیرخانه ارسال کنند. بخش ویژه این دوره با عنوان «امام شهید»، به ارسال آثار به داستانی، روایت داستانی، خاطره‌داستان و دیگر قالب‌های داستانی با موضوع رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای (قدس‌سره)، اختصاص دارد.

وی ادامه داد: همچنین نویسندگان کودک و نوجوان نیز علاوه بر بزرگسالان امکان شرکت در این رویداد ادبی را دارند.

شادانلو اضافه کرد: آثار باید در قالب فایل Word، همراه با مشخصات کامل و شماره تماس نویسنده از طریق پیام‌رسان‌های ایتا و بله به شماره ۰۹۲۲۱۶۰۶۷۶۴ ارسال شود.

بر اساس اعلام دبیر اجرایی پانزدهمین دوره جایزه ادبی یوسف استان تهران، مهلت ارسال آثار تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و قالب‌های مجاز این دوره جشنواره: داستان با حداکثر ۳۰۰۰ کلمه و داستانک با حداکثر ۱۵۰ کلمه تعیین شده است.

جایزه ادبی یوسف سال ۱۳۸۵ با همت جمعی از فعالان عرصه ادبیات و با رویکرد معرفی چهره‌های جوان عرصه نویسندگی برگزار شده و تا امروز چهارده دوره از آن برگزار شده است. نامگذاری جشنواره ادبی یوسف با هدف معرفی شهید «یوسف ملک سامران» انجام شده است. وی یکی از نویسندگان اهل قلم و متعهد انقلاب اسلامی بود که در جنگ تحمیلی به شهادت رسید.