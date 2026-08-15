نامزدهای نهایی نهمین دوره جایزه ابوالحسن نجفی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات داوران جایزه ابوالحسن نجفی متشکل از ضیاء موحد، مهستی بحرینی، عبدالله کوثری، حسین معصومی‌همدانی، امید طبیب‌زاده، آبتین گلکار، نرگس قندیل زاده، فرزانه دوستی و محمدرضاترک تتاری با دبیری علی‌اصغر محمدخانی، پس از بررسی ۱۶۰ اثر ارسالی به دبیرخانه که درسال ۱۴۰۳ منتشرشده است، فهرست نامزدهای راه‌یافته به مرحله نهایی نهمین دوره این جایزه را معرفی کردند.

فهرست نامزدهای راه یافتگان به مرحله نهایی نهمین دوره جایزه استاد ابوالحسن نجفی به شرح ذیل است:

۱- «زوجه‌ی مارتَن گِر»، نوشته جنت لوئیس، ترجمه وحید طباطبایی، نشر ماهی

۲- «سه سیب از آسمان افتاد»، نوشته نارینه آبگاریان، ترجمه یلدا بیدختی‌نژاد، نشرمولیان

۳- «فابیان»، نوشته اریش کستنر، ترجمه اژدر انگشتری، نشر بیدگل

۴- «بچه آهو»، نوشته ماگدا سابو، ترجمه نصراله مرادیانی، نشربیدگل

۵- «یخبندان»، نوشته توماس برنهارت، ترجمه زینب آرمند، نشر بیدگل

۶- «مسیرزندگی»، نوشته میگل دلیبس، ترجمه علیرضا شفیعی‌نسب، نشر نی

۷- «یک‌ جور اشتباه»، نوشته یوسف ادریس، ترجمه سیدمحمدحسین میرفخرایی، نشر نی.

۸- «اولکَر آبلا»، نوشته سِرای شاهینر، ترجمه مژده الفت، نشر برج.

۹- «همرنگ جماعت»، نوشته آلبرتوموراویا، ترجمه هاله ناظمی، انتشارات دیدآور

۱۰- «شب به خیر غریبه»، نوشته مکایا بی گالت، ترجمه آرش افراسیابی، نشربیدگل

۱۱- «هفت قمر معالی آلمیدا»، نوشته شهان کاروناتیلاکا، ترجمه‌ فاطمه تناسان، نشر رایبد

جایزه «ابوالحسن نجفی» هرساله به منظور احترام و پاسداشت خدماتی که این مترجم و زبان‌شناس به فرهنگ و ادب و عرصه ترجمه این مرز و بوم کرده، به بهترین ترجمه رمان یا مجموعه داستان‌کوتاهی که در یک سال گذشته منتشر شده، اهدا می‌شود.

مراسم اهدای جایزه ابوالحسن نجفی شنبه ۳۱ مرداد ساعت ۱۷ در شهرکتاب مرکزی برگزار می‌شود.