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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

۳ نیروی امنیتی سوری در درعا کشته شدند؛ مقررات منع آمدوشد برقرار شد

۳ نیروی امنیتی سوری در درعا کشته شدند؛ مقررات منع آمدوشد برقرار شد

در جریان درگیری میان عناصر وابسته به رژیم جولانی در شهر «الصنمین» ۳ نیروی امنیتی کشته و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، ۳ نفر از نیروهای امنیتی وابسته به رژیم جولانی در جریان درگیری با یک گروه مسلح در شهر «الصنمین» (واقع در حومه استان درعا در جنوب سوریه) کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.

ادعا شده است، این درگیری زمانی رخ داد که نیروهای جولانی قصد داشتند فردی تحت‌ تعقیب را بازداشت کنند.

در پی این حادثه، مقامات شهر مقررات منع آمد و شد موقت برقرار کردند.

به گزارش خبرگزاری سانا، نیروهای امنیت داخلی رژیم جولانی ادعا کردند که نظامیان آن‌ها در حال انجام مأموریتی امنیتی برای بازداشت فردی تحت‌تعقیب در الصنمین بودند که هدف حمله گروهی مسلح قرار گرفتند.

کد مطلب 6949949

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