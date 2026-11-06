به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد شعرانی صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به بخشی از فعالیت‌ها، موفقیت‌ها و برنامه‌های اجراشده در مجموعه آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار کرد: هفته گذشته، هفته‌ای پربار در حوزه‌های آموزشی، علمی، فرهنگی، قرآنی، تربیتی و توسعه زیرساخت‌ها بود و مجموعه‌ای از اقدامات و رویدادهای اثرگذار در سطح استان به اجرا درآمد.

وی با اشاره به موفقیت آموزشی استان بوشهر گفت: بر اساس گزارش مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، استان بوشهر در رشد میانگین نمرات امتحانات نهایی پایه یازدهم (۶ درس) در خردادماه ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته، رتبه نخست کشور را کسب کرد.

شعرانی افزود: میانگین نمرات دانش‌آموزان پایه یازدهم استان از ۱۰/۴۴ در خردادماه سال ۱۴۰۴ به ۱۱/۱۷ در خردادماه ۱۴۰۵ رسیده است که رشد ۰/۷۳ واحدی را نشان می‌دهد؛ این میزان رشد در مقایسه با رشد ۰/۳۷ واحدی میانگین کشوری، بیانگر حرکت رو به جلوی آموزش و پرورش استان در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی است.

شناسایی استعدادهای برتر دانش‌آموزی

سخنگوی آموزش و پرورش استان بوشهر همچنین از افتخارآفرینی دانش‌آموزان استان در عرصه‌های ملی خبر داد و بیان کرد: زهرا جوکار، دانش‌آموز دبیرستان دوره اول فرزانگان برازجان، موفق به کسب جایزه بزرگ البرز شد؛ جایزه‌ای معتبر که از آن به عنوان «نوبل ایرانی» یاد می‌شود.

وی ادامه داد: در سی‌ویکمین کنگره قرآنی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان نیز علی هاشمی در رشته قرائت و محمدیحیی ترابی جهرمی در رشته حفظ ویژه، هر دو از دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی بوشهر، موفق به کسب مقام نخست کشور شدند.

شعرانی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و هنری دانش‌آموزان اظهار کرد: مسابقه نقاشی «ایران، وطن ما» با مشارکت ۶۰ هزار دانش‌آموز استان برگزار شد؛ رویدادی که با هدف تقویت هویت ملی، پرورش خلاقیت و شناسایی استعدادهای هنری دانش‌آموزان و با همکاری شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد به اجرا درآمد.

وی، توزیع یک‌هزار و ۱۰۰ کیف کیفیت‌بخشی میان آموزگاران پایه اول ابتدایی را از دیگر اقدامات مهم هفته گذشته دانست و گفت: این کیف‌ها شامل کتاب‌های کمک‌آموزشی، بازی‌های آموزشی و فکری و اقلام مورد نیاز آموزگاران است که با هدف تنوع‌بخشی به روش‌های تدریس، تقویت یادگیری فعال و ایجاد فضایی بانشاط در کلاس‌های درس، در اختیار مدارس دولتی و غیردولتی سراسر استان قرار می‌گیرد.

سخنگوی آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به برنامه‌های حوزه ایمنی و آمادگی مدارس تصریح کرد: مانور پدافند غیرعامل با مشارکت دانش‌آموزان و همکاری جمعیت هلال احمر در دبیرستان حضرت فاطمه زهرا (س) بوشهر برگزار شد. این برنامه با هدف افزایش آگاهی، تقویت مهارت‌های عملی و ارتقای آمادگی دانش‌آموزان برای مواجهه با شرایط مختلف اجرا شد.

نظارت مستمر بر عملکرد کودکستان‌ها

وی، اجرای برنامه «دوشنبه‌های نظارتی» در قالب طرح پژواک را از دیگر اقدامات این هفته برشمرد و افزود: این برنامه با هدف نظارت مستمر بر عملکرد کودکستان‌ها، بررسی رعایت ضوابط و استانداردها و ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی دوره پیش‌دبستانی دنبال می‌شود.

شعرانی در ادامه به اقدامات حوزه منابع انسانی اشاره کرد و گفت: مدیرکل آموزش و پرورش استان با حضور در پردیس‌های بنت‌الهدی صدر و علامه طباطبایی دانشگاه فرهنگیان، از روند ارزیابی تکمیلی و مصاحبه عمومی و تخصصی پذیرفته‌شدگان چند برابر ظرفیت آزمون سراسری دانشگاه فرهنگیان بازدید کرد و بر ضرورت جذب معلمان شایسته، توانمند و برخوردار از صلاحیت‌های حرفه‌ای تأکید داشت.

توسعه زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان

وی همچنین توسعه زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان را از موضوعات مورد توجه مدیریت آموزش و پرورش استان دانست و اظهار کرد: بازدید از روند ساخت خوابگاه دانشجویی پردیس علامه طباطبایی و تأکید بر تسریع در تکمیل این پروژه، با هدف بهبود امکانات رفاهی و فراهم‌سازی شرایط مناسب‌تر برای تحصیل دانشجومعلمان انجام شد.

سخنگوی آموزش و پرورش استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های بزرگداشت ۱۳ آبان گفت: آیین نمادین نواخته شدن زنگ استکبارستیزی با حضور مسئولان استانی در دبیرستان شهید مجید بشکوه بوشهر برگزار شد و فرهنگیان و دانش‌آموزان استان نیز هم‌زمان با سراسر کشور، در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان حضوری گسترده و پرشور داشتند.

شعرانی افزود: حضور آگاهانه جامعه فرهنگی و دانش‌آموزی استان در این مناسبت ملی، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی، هویت‌خواهی و همراهی نسل نوجوان و جوان با آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش فرهنگیان، مدیران مدارس، دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مجموعه‌های همکار در اجرای برنامه‌های آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: آنچه در این گزارش به عنوان بخشی از دستاوردهای هفته گذشته مطرح شد، حاصل تلاش جمعی خانواده بزرگ تعلیم و تربیت استان است.

سخنگوی آموزش و پرورش استان بوشهر تأکید کرد: رویکرد مجموعه آموزش و پرورش استان، تداوم این حرکت در همه حوزه‌ها، از ارتقای کیفیت آموزش و حمایت از استعدادهای دانش‌آموزی تا توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی و بهبود زیرساخت‌هاست؛ مسیری که هدف نهایی آن فراهم‌کردن فرصت‌های بهتر یادگیری و تربیت نسلی توانمند، خلاق و مسئولیت‌پذیر برای آینده استان و کشور است.