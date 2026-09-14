نجات مرد ۳۰ ساله پس از سقوط از ارتفاع در قم

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه گزارشی درباره سقوط فردی از ارتفاع به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ قم اعلام شد و بلافاصله مأموریت امدادرسانی به این حادثه در دستور کار قرار گرفت.



پس از دریافت گزارش، کارشناسان فوریت‌های پزشکی پایگاه ۵۴۰ سوم خرداد در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات لازم برای بررسی و رسیدگی به وضعیت مصدوم را آغاز کردند.



مصدوم این حادثه مردی ۳۰ ساله بود که از ارتفاع حدود پنج متری سقوط کرده بود و در پی این حادثه از نواحی مختلف بدن دچار آسیب‌دیدگی شده بود.



کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی وضعیت مصدوم، آسیب‌های واردشده به ناحیه گردن، ستون فقرات و لگن را مورد توجه قرار دادند و اقدامات لازم برای جلوگیری از تشدید آسیب‌ها انجام شد.



در ادامه، مصدوم با انجام اقدامات اولیه و ثابت‌سازی مناسب برای انتقال به مرکز درمانی آماده شد و وضعیت علائم حیاتی وی نیز پایدار گزارش شد.



مرد ۳۰ ساله پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی در محل حادثه، توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی شهید بهشتی منتقل و برای ادامه روند درمان تحویل کادر درمانی این مرکز شد.