به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز ثبتنام آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری سال ۱۴۰۵ خبر داد.
بر این اساس، متقاضیان میتوانند با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به مطالعه آگهی آزمون و ثبتنام در آن اقدام کنند.
ثبتنام این آزمون از امروز، دوشنبه ۲۳ شهریور ماه، آغاز شده و تا روز دوشنبه ۷ مهر ماه ادامه خواهد داشت.
متن آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری را در لینک زیر بخوانید.
https://www.sanjesh.org/fa-IR/sanjesh/4936/news/view/14591/13827/Staging
برای ثبتنام در آزمون به لینک زیر مراجعه کنید.
https://register2.sanjesh.org/RegEskoda140506/
گفتنی است آزمون پذیرش کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۵ روز پنجشنبه ۱۴ آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
سؤالات آزمون نیز از منابع دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق اساسی، متون فقه و اصول فقه طراحی خواهد شد.
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