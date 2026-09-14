طی ۲۶ سال بازی در هندبال سقف قراردادم به ۱۰ میلیارد هم نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سیاوشی کاپیتان تیم ملی هندبال مردان ایران در حاشیه مراسم بدرقه تیم ملی به بازیهای آسیایی ناگویا و قرعه کشی لیگ برتر مردان در جمع خبرنگاران با اشاره به قرعه این تیم در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: در هر گروهی قرار می گرفتیم سخت بود. رقیبان قوی داریم و امید به مدال آوری سخت است. ما برای نام ایران و هندبال باید تلاش کنیم. اگر بتوانیم به مدال برسیم، کار بزرگی انجام داده‌ایم.



محمد سیاوشی افزود: تیم ما خیلی جوان است و امیدواریم با همین بازیکنان به نتیجه خوبی برسیم. کار ما خیلی سخت است و اگر بتوانیم از مرحله گروهی صعود کنیم، در ادامه با چهار ابرقدرت روبه‌رو می‌شویم. آنها شناخت زیادی از بازیکنان جوان ما ندارند و شاید همین موضوع به ما کمک کند تا بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم.



وی ادامه داد: امیدواریم به مدال برنز برسیم و تمام تلاش خود را برای رسیدن به این هدف انجام می‌دهیم. اگر این اتفاق بیافتد برای آینده هندبال ایران بسیار خوب خواهد بود و آینده ما درخشان خواهد بود.



وی درباره لیگ برتر هندبال گفت: در این دوره ۱۱ تیم حضور دارند و فکر می‌کنم یکی دو تیم دیگر هم به جمع تیم‌ها اضافه شوند.



سیاوشی درباره مطالبات بازیکنان هم گفت: شرایط پرداختی به شکلی است که وقتی لیگ تمام می‌شود، تازه تسویه حساب‌ها انجام می‌شود. امیدوارم ابتدا همه بازیکنان بدون آسیب‌دیدگی لیگ را به پایان برسانند و پس از آن نیز مطالبات خود را دریافت کنند.



وی درباره رقم قرارداد بازیکنان هندبال نیز بیان کرد: رقم قراردادهای ما با فوتبال قابل مقایسه نیست. شاید ۱۰ درصد مبلغ قرارداد یک فوتبالیست به ما برسد. من بعد از ۲۶ سال فعالیت در هندبال، قراردادم به ۱۰ میلیارد تومان هم نرسیده است.



کاپیتان تیم ملی خاطرنشان کرد: امیدوارم با مدالی که در ناگویا می‌گیریم، شرایط بهتر شود و قراردادهای بازیکنان هندبال نیز افزایش پیدا کند.