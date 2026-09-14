به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، در نشست شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری امتحانات نهایی در شرایط جنگی، گفت: برگزاری امتحانات نهایی به نظر من یکی از موفقترین برنامههای آموزش و پرورش بود؛ چراکه این امتحانات با وسعت فوقالعاده سنگین و با حضور یک میلیون و ۷۹۰ هزار دانشآموز در نزدیک به ۶ هزار حوزه در سراسر کشور و در شرایط سخت جنگی برگزار شد.
وی ادامه داد: در آن شرایط، ما روزانه تصمیم میگرفتیم که امتحان فردا در کجا برگزار شود و در کجا برگزار نشود. جلسات ما از شب تا حدود ساعت ۱۱ ادامه داشت و صبح نیز با استانداران و مدیران کل استانهایی که تحت فشار آتش بودند، درباره برگزاری امتحانات هماهنگی میکردیم.
کاظمی با بیان اینکه دشمن تمام تلاش خود را برای ایجاد اختلال در استمرار جریان خدمت در بخشهای مختلف، بهویژه موضوع امتحانات نهایی و کنکور، به کار گرفت، اظهار کرد: کنکور و دانشگاهها به این امتحانات وابسته بودند و دشمن در این زمینه سرمایهگذاری زیادی کرد. تقریباً تمام شبکههای معاند روی این موضوع کار کردند، اما با اصرار و سماجتی که داشتیم، برنامه امتحانات بهخوبی برگزار شد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به حجم بالای اوراق امتحانات نهایی، گفت: حدود ۲۵ میلیون برگه تشریحی تصحیح شد. این کار بهصورت ماشینی انجام نمیشود و همکاران ما با خواهش و تمنا و با وجود همه سختیها در دستگاه تعلیم و تربیت پای کار آمدند.
وی افزود: این اوراق در مراحل مختلف تصحیح شدند و پس از تصحیح دوم و سوم، اعتراضات نیز مورد بررسی قرار گرفت و در موارد لازم تصحیح چهارم انجام شد. آخرین آماری که از آقای فولادوند گرفتم، نشان میدهد نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نسبت به نتایج اعتراض کردهاند و از نظر قانونی نمیتوانیم از رسیدگی به اعتراضات صرفنظر کنیم و باید اطلاعات و درخواستهای آنان مورد بررسی قرار گیرد.
کاظمی در ادامه به موضوع تعطیلی پیاپی مدارس و مجازیشدن آموزش اشاره کرد و گفت: روی موضوع تعطیلی مدارس و بحران مجازیشدن آموزش بسیار کار و مطالعه کردم و با همفکری دوستان در شورای معاونان، گزارشی را برای دولت آماده کردیم و از دولت درخواست کردیم این موضوع را بررسی کند.
وی ادامه داد: در این گزارش، میزان تعطیلی مدارس در کشورهای مختلف دنیا را با یکدیگر مقایسه کردیم و کشورهایی مانند چین، ژاپن و کره جنوبی و همچنین شرایط مختلف تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا، بیماریهای واگیر، جنگ و ناآرامیها مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر آموزش و پرورش افزود: در این بررسی نشان دادیم که ایران در شاخصهای مربوط به تعطیلی مدارس و همچنین مرجع تصمیمگیری، شرایط نامناسبی دارد. در کشوری مانند چین که مرکز کرونا بود، میزان تعطیلی مدارس شاید کمتر از نصف ایران بود و کشوری مانند ژاپن نیز کمتر از ۱۰۰ روز تعطیلی داشت، در حالی که ایران با ۵۵۶ روز، رتبه دوم دنیا را در این زمینه داشت.
کاظمی با اشاره به همراهی دولت در این زمینه اظهار کرد: دوستان دولت واقعاً همراهی کردند و مرجع تصمیمگیری درباره تعطیلی مدارس را به آموزش و پرورش واگذار کردند. قرار شد کارگروهی در این زمینه تشکیل شود و شاخصهایی برای تصمیمگیری مشخص شود.
وی گفت: جالب است که در بسیاری از بحرانها در دنیا، کشورها به سمت تعطیلی نرفتند، بلکه به سمت مدیریت شرایط حرکت کردند. درباره آلودگی هوا نیز همین موضوع مطرح است؛ یعنی باید شرایط را مدیریت کرد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تفاوت شاخصهای آلودگی هوا در ایران و برخی کشورهای دیگر، اظهار کرد: در چین، تعطیلی مدارس در شاخص آلودگی ۳۰۰ به بالا مطرح است، اما در کشور ما وقتی شاخص از ۱۵۰ عبور میکند، تعطیلی اتفاق میافتد.
کاظمی همچنین درباره تعطیلی مدارس در شرایط برفی و سرمای هوا گفت: برف و سرما خود میتواند یک موقعیت تربیتی برای دانشآموز باشد تا کودک با شرایط سرما مواجه شود و نحوه مواجهه با آن را یاد بگیرد. در کشورهای مختلف نیز برای این شرایط، به جای تعطیلی کامل، مدیریت صورت میگیرد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت توجه به زیست دانشآموزان در آستانه آغاز سال تحصیلی، گفت: برای آغاز سال تحصیلی، برنامه بسیار خوبی را در بخشهای مختلف طراحی کردهایم و فکر نمیکنم کسی به اندازه ما روی این موضوع فکر و کار کرده باشد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: یکی از موضوعاتی که در آستانه آغاز سال تحصیلی اهمیت دارد، سوءاستفادههایی است که دشمن میتواند با توجه به مسائل مختلف از آنها بهره بگیرد. در جمع مدیران آموزش و پرورش شهر تهران و بیش از ۲ هزار مدیر آموزشی نیز بر این موضوع تأکید کردم که اجازه نمیدهیم گفتمان معیشت، به گفتمان اول تبدیل شود؛ گفتمان اول آموزش و گفتمان تربیت است.
کاظمی ادامه داد: البته وظیفه اول من بهعنوان وزیر، توجه به معیشت معلمان است و کاملاً حواسمان به این موضوع هست. دشمن به دنبال جابهجایی این گفتمان در فضای عمومی جامعه و فضای صنفی، بهویژه در جامعه شریف و نجیب معلمان است. دشمن تلاش میکند تابآوری جامعه ما را از بین ببرد و گفتمانها، مسائل و اولویتها را جابهجا کند.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آمادگی این وزارتخانه برای آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: آمادگی ما تقریباً به نقطه ۱۰۰ درصد رسیده است. هفتهای دو تا سه جلسه مشترک با استانها داریم و اتاق وضعیت را از اول مهر سال گذشته فعال کردهایم.
کاظمی افزود: ۱۵۰ برنامه مرتبط با سال تحصیلی طراحی کردهایم و لحظهبهلحظه آنها را رصد میکنیم. اتفاقات بسیار خوبی افتاده و ثبتنامها، پوششها و انتقادات نیز بهموقع و در جای خود انجام شده است.
وی با اشاره به شرایط متفاوت امسال در حوزه تأمین نیروی انسانی گفت: امسال سال سختی داریم، زیرا از نخستین سالهایی است که استخدام ماده ۲۸ را نداریم. البته به نظر من این موضوع میتواند یک نقطه قوت برای آموزش و پرورش نیز قلمداد شود. مشوقهای خوبی را نیز با سازمان برنامه و بودجه در دستور کار داریم که امیدواریم نهایی شود و دستاورد خوبی برای آموزش و پرورش ایجاد کند.
کاظمی درباره برنامههای آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی نیز گفت: در کنار این برنامهها، برای مهر امسال دو کار را در دستور کار قرار دادهایم. نخست، پویشی با عنوان «در میدان» راهاندازی کردهایم و برای آن چارچوبی طراحی شده است تا نسبت مدرسه با میدان روشن شود.
وی ادامه داد: در این چارچوب، با توجه به اینکه زمینه اصلی فعالیت ما دانشآموزان و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «شهید ایران» است، در ۱۲۳ هزار مدرسه یادواره این شهید عزیز را برگزار خواهیم کرد. همچنین یادواره شهدای دانشآموز نیز در مدارس برگزار خواهد شد و حضور دانشآموزان با فضاسازی و صحنهآرایی مناسب آغاز خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: در کنار این موضوع، توجه به پرچم ملی جمهوری اسلامی ایران که نماد هویت ملی ماست، مورد توجه قرار گرفته است. من همیشه میگویم تمام هویت ملی بچهها اهمیت دارد. خوشبختانه برنامه وسیعی برای روز ملی طراحی کردهایم که بر اساس آن سرود جمهوری اسلامی ایران اجرا میشود و دانشآموزان پرچم جمهوری اسلامی ایران را در دست خواهند داشت.
کاظمی گفت: منتظر خلاقیتهای مدارس در آغاز سال تحصیلی هستیم؛ یکی از محورهای برنامه، یادواره شهید و شهدای دانشآموز، محور دیگر فضاسازی مدرسه با رنگ و بوی جنگ و عزت و سربلندی جمهوری اسلامی ایران و محور دیگر تقویت هویت ملی با تکیه بر پرچم، سرزمین، جغرافیا و نقشه جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: ایجاد شور، نشاط و شادی با برنامههای ورزشی نیز از دیگر برنامههای ماست. اعلام کردیم که هفته اول سال تحصیلی را به این فضا اختصاص دهیم تا این جذابیتها ایجاد شود و همه این برنامهها نیز با مشارکت و کنشگری دانشآموزان صورت گیرد تا اتفاقات خوبی رقم بخورد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامههای پیش از آغاز سال تحصیلی گفت: جشن غنچهها، جشن شکوفهها و جشن جوانهها را نیز داریم که پیش از آغاز سال تحصیلی برگزار میشوند.
کاظمی افزود: با توجه به اینکه ۳۱ شهریور با وفات حضرت معصومه (سلاماللهعلیها) مصادف شده است، برای رعایت حرمت این روز تصمیم گرفتیم برنامه مربوط به آغاز فعالیت دبستانیها را به زمان دیگری موکول کنیم و انشاءالله روز ۱۲ مهر بهصورت رسمی آغاز آن را اعلام خواهیم کرد.
وی با اشاره به اهمیت نماز در مدارس اظهار کرد: نماز از اهمیت و جایگاه فوقالعاده مهمی برخوردار است و این موضوع نیز در برنامههای آموزش و پرورش مورد توجه قرار دارد.
کاظمی با اشاره به گستردگی نظام تعلیم و تربیت کشور گفت: آموزش و پرورش با ۱۲۳ هزار مدرسه در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران، از روستاها و کوهها و دشتها گرفته تا چادرهای عشایری و مناطق متراکم شهری، فعالیت میکند و جمعیت دانشآموزی نیز در آستانه آغاز سال تحصیلی ممکن است تغییراتی داشته باشد که طبیعی است.
وی تأکید کرد: قول دادهایم مهر آرام، کمدغدغه و خوبی داشته باشیم و امیدواریم با توجه به اینکه جذب نیروی انسانی تا حد ممکن انجام شده است، بتوانیم با استفاده از ظرفیت معلمان موجود و همکاران بازنشسته، خلأهای موجود را بهخوبی پر کنیم.
وزیر آموزش و پرورش در پایان خاطر نشان کرد: گزارشهای استانی را لحظهبهلحظه دریافت و بررسی میکنیم. برای هر استان یک معین انتخاب کردهایم و شاخصهای متعددی را نیز در نظر گرفتهایم و لحظهبهلحظه وضعیت استانها را در همه شاخصها رصد میکنیم. چهارشنبه و پنجشنبه نیز گردهمایی حضوری مدیران کل برگزار خواهد شد تا استانها گزارشهای خود را ارائه کنند و انشاءالله سال تحصیلی را بهگونهای آغاز کنیم که مهر با نشاط، خوب و حماسی داشته باشیم.
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